Confianza plena en Quique Domínguez

Confianza plena tanto en el cuerpo técnico encabezado por Quique Domínguez como en la plantilla configurada esta temporada, a pesar del irregular rendimiento ofrecido hasta la fecha, con el equipo penúltimo, en puestos de descenso directo, tras sumar solo cuatro puntos en las nueve primeras jornadas del campeonato. Esa es la situación dentro de un Frigoríficos del Morrazo que continúa apostando –como ha hecho históricamente– por la estabilidad en sus proyectos, primando el trabajo realizado por encima de los resultados, algo que no parece que vaya a cambiar.

La derrota ante el Atlético Valladolid, en un duelo en el que Santi López dispuso de un último balón para la igualada, ha supuesto un nuevo golpe anímico para un Cangas que ya venía tocado de su pinchazo ante el EON Alicante. Pero si frente a los levantinos el conjunto dirigido por Domínguez estuvo muy lejos de su mejor nivel, ante el Valladolid volvió a recuperar su esencia, compitiendo hasta el final y llegando a igualar una desventaja de cinco goles para, eso sí, ahogarse en la orilla. Domínguez tendrá nuevamente por delante una semana en la que a las correcciones técnico-tácticas se sumará el componente anímico para recuperar a la plantilla.

El preparador cuenta con el absoluto respaldo de la directiva, satisfecha de la labor y el trabajo desarrollados tanto por el pontevedrés como por sus dos colaboradores más directos, Felipe Verde y Juan del Arco. El trío cuenta asimismo con el apoyo de la plantilla, concienciada de la necesidad de seguir remando juntos para tratar de salir de una situación complicada pero que dista mucho de ser agónica. Y es que los cangueses, aunque son penúltimos, ni mucho menos están descolgados en la tabla clasificatoria. Están a un solo punto del Bada Huesca (que ocupa plaza de promoción) y a dos de EON Horneo Alicante, Viveros Herol Nava y Villa de Aranda, este último precisamente su próximo rival en Liga. O lo que es lo mismo, la situación es perfectamente reversible.

Solo cuatro entrenadores en 15 años

El Cangas se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser uno de los banquillos más estables de la categoría. De otra forma no se explica que el Frigoríficos haya tenido únicamente cuatro entrenadores en los últimos 15 años. El más longevo fue Víctor García, «Pillo», que cogió al equipo en la temporada 2010-2011 y estuvo ocho campañas dirigiendo sus destinos hasta que en diciembre de 2017 presentó su dimisión por los malos resultados del equipo en la primera vuelta. Su sustituto fue Magí Serra, que estuvo año y medio, en el que cumplió con el objetivo de la permanencia, pero cuyo método de trabajo no cuajó en O Gatañal.

El penúltimo inquilino del pabellón cangués fue Nacho Moyano, que cumplió seis temporadas hasta que tomó la decisión de salir rumbo al Anaitasuna por cuestiones puramente personales. El madrileño estuvo cuestionado en su primera campaña en Cangas, pero el club decidió mantenerlo como técnico en un año marcado por la llegada de la pandemia del Covid y por la suspensión prematura del campeonato.

La misma dinámica de firme apuesta por un proyecto se mantiene con Domínguez, que, más allá de dos horribles encuentros ante rivales directos como Guadalajara y Alicante ha tenido que superar alguna que otra vicisitud importante. La mayor de ellas ha sido la grave lesión de Javi García, llamado a ser uno de los referentes ofensivos del equipo cangués. La otra fue la precipitada marcha de Haris Suljevic al RK Zagreb para disputar la Champions previo pago de su cláusula de rescisión. Ivan Panjan llegó a apenas diez días de comenzar la Liga pero a pesar de su rápida adaptación al equipo, por el momento ni él ni sus compañeros de portería están aportando buenos números en una posición determinante. Y en un club humilde como el cangués, donde todas las piezas deben encajar a la perfección, cualquier merma se echa en falta.