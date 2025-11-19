El Alondras se pega un tiro en el pie

«Seguimos pegándonos tiros en el pie». Esta es la frase con la que el entrenador del Alondras, Rafa Villaverde, describe gráficamente la situación de su equipo, que encadena ya ocho jornadas sin ganar, acumulando errores groseros como los que supusieron su derrota en Cambados. «Todas las semanas tenemos este tipo de fallos. Ellos salieron con un 5-4-1 esperando para contragolpear, pero ni les hizo falta. Les damos el primer gol y una vez están por delante, reafirman su planteamiento inicial», afirma. El moañés se refiere al primer tanto, nacido en un mal pase de Abel que permite a Nico anotar el 1-0. El 2-0 llegaría en el segundo tiempo tras un saque rápido de falta que pilla despistada a la defensa alondrista.

«Pecamos de cometer errores infantiles, con gente que está ya curtida en la categoría. Está siendo la misma cantinela en todos los partidos y tiene que haber un cambio, una reacción», subraya el preparador, que apunta que el problema del Alondras es difícilmente trabajable. «En los primeros partidos que ganamos había más desajustes que en estos. Son errores, pero te condicionan mucho, porque les estamos haciendo el trabajo a los rivales. A los otros equipos no les pasa esto. Son fallos muy groseros», manifiesta.

Villaverde y su cuerpo técnico han mantenido una reunión esta semana con sus jugadores para analizar las causas de esta situación pero, sobre todo, para encontrar una solución. Lo que está claro es que esa no pasará por el cambio de piezas en el once, toda vez que el capítulo de bajas no deja de crecer y que el entrenador moañés contará únicamente con 14 futbolistas del primer equipo para medirse el domingo al Céltiga. Luismi, expulsado en el descuento del choque de Burgáns, se unirá a las ausencias de los lesionados Diego, Guille, Aitor Aspas, Yelco e Íker. De todos ellos el único recuperable es este último, tras haber sufrido un esguince de tobillo la semana pasada en el amistoso disputado ante la Cultural Deportiva Beluso.

Los disponibles son los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Abel, Kopa y Guime; los centrocampistas Adrián Cruz, Adri Hernández, Rocha, Ube y Lucas; y los atacantes Javi Pereira, Martín Rafael y Manufre. Villaverde tendrá que recurrir a los juveniles para completar la lista. Repetirá salvo sorpresa el central Breixo, que disputó unos minutos en Cambados, y a él se unirán al menos un par de compañeros.

El equipo jugará desde ya en Moaña; el primer duelo, ante el Céltiga

El Alondras iniciará este fin de semana su mudanza a Moaña. El conjunto cangués disputará sus próximos partidos en el campo Iago Aspas Juncal mientras duren las obras de sustitución del césped artificial de O Morrazo. Su «debut» será el domingo a partir de las 12 horas ante el Céltiga.

La directiva del club rojiblanco ha optado por adelantar el traslado a pesar de que todavía no han comenzado las actuaciones ante las dificultades cada vez mayores que entraña jugar en O Morrazo, con una importante acumulación de lesiones de tipo muscular. En este sentido, la entidad que preside Rafa Outeiral pide disculpas a socios y aficionados por las molestias que se puedan causar en estas próximas semanas, confiando en que su respaldo seguirá manteniéndose, al mismo tiempo que manifiesta su satisfacción «por el impulso dado en los últimos meses desde el Concello de Cangas a este proyecto tan deseado y necesario para la familia alondrista».

El club agradece asimismo las facilidades ofrecidas por el Concello de Moaña y por el CD Moaña. En reconocimiento, los socios de la entidad celeste podrán acceder gratis a los partidos del Alondras como local previa presentación de su carné.