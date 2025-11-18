Domínguez: «El equipo se vació, lo puso todo para llevarse algo positivo»

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro vuelve al trabajo después de la dura derrota del sábado ante el Valladolid. Dura no por el juego o la imagen ofrecida por el equipo, a pesar de algunos evidentes baches a lo largo del encuentro, sino por esa última acción en la que los cangueses dispusieron de un balón para empatar pero que se estrelló en la base del palo. «Es uno de esos partidos en los que te vas con la sensación de que has hecho muchísimo, el equipo se ha vaciado y esforzado durante todo el encuentro. Nos repusimos de un marcador en contra frente a un equipo ante el que siempre es muy difícil reponerse. Llegamos a ese último balón que te da la posibilidad de al menos rescatar un punto y te vas de vacío. Es verdad que en deporte hay que hacerlo, no basta con merecerlo, pero creo que el equipo lo puso todo para conseguir algo más aunque no pudo ser», analiza el entrenador de los cangueses, Quique Domínguez.

A lo largo de los 60 minutos de juego el Frigoríficos tuvo que reponerse hasta en dos ocasiones a la brecha que abrió el Valladolid. La primera fue la renta de cuatro goles que llegó a tener durante el primer tiempo y que el Cangas niveló en el arranque del segundo (16-16). Pero a continuación los pucelanos volvieron a abrir hueco, de hasta cinco goles. «Fue uno de los momentos en los que estuvimos con menos claridad en ataque, y perdemos algunos balones. Ellos comienzan a encontrar a su pivote [Gedo Abdelazize] y empiezan a sentirse más cómodos. Nosotros no tuvimos la claridad necesaria para atacar su defensa. Superamos ese mal momento y seguimos dentro del encuentro. Como decía el gran Juan de Dios Román dentro de los partidos hay minipartidos: hubo un minipartido en contra y luego otros a favor», explica Domínguez. «Lo que tenemos que hacer ahora es valorar el trabajo del equipo, el esfuerzo y la capacidad de rehacerse, aunque tengamos que lamentar que al final no tuviésemos premio», añade.

El resultado, a pesar de la derrota, ofrece unas sensaciones muy diferentes al encuentro de la jornada anterior ante el EON Horneo Alicante. «Yo creo que nunca hemos dejado de estar en el camino correcto. Este equipo es verdad que tiene ciertas irregularidades, con algunos momentos donde nuestros errores y pérdidas de balón se traducen en goles fáciles del rival, pero nunca hemos dejado de estar en el camino y en la idea que tenemos», defiende. Y subraya que también influyen algunos factores, como las lesiones y problemas físicos. El Cangas tiene a uno de sus principales fichajes, el pivote Javi García, en el dique seco tras ser operado de una lesión en el hombro, y este sábado llegaba con las dudas de Ángel Rivero y Juan Quintas.

Al final ambos pudieron jugar, pero bastante limitados y Quique Domínguez los reservó para la segunda parte. Rivero se empleó solo en labores defensivas, aportando gran intensidad, y el capitán pudo salir en el tramo final, aportando en ataque. La otra duda era el extremo Arón Díaz Ledo, con un esguince en la rodilla, pero que también dispuso de minutos.

Ahora el equipo cangués se prepara para su próximo desplazamiento, el sábado a Villa de Aranda. «Sabemos de la dificultad y sobre todo ante su gente. Son un equipo fuerte y creo que al buen conjunto que ya tenían el año pasado se suma que se han reforzado muy bien. Pero nosotros vamos allí con ánimo de disputarles el partido y tratar de superarles», apunta el entrenador del Frigoríficos.

La plantilla viajará hacia Burgos el viernes, después de realizar una última sesión de trabajo en el pabellón de O Gatañal. El encuentro ante los arandinos será el sábado a las 19.00 horas.