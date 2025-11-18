El Bahía, obligado a jugar hoy en Bueu por falta de iluminación en San Amaro

El Rápido Bahía debuta hoy en la edición de este año de la Copa Diputación de Pontevedra ante el Soutomaior. Un encuentro que al disputarse entre semana se jugará a las 21.00 horas. Pero el gran problema para el club de Aldán es que no podrá jugarlo en su terreno de juego, tal como le correspondería. La eliminatoria se disputará el campo de A Graña, en Bueu, debido a los problemas con la iluminación en San Amaro.

«Llevamos desde la temporada pasada pidiendo al Concello de Cangas que nos coloquen los focos viejos que sacaron del campo del Alondras y de las pistas de atletismos. Nos dicen que no hay problema, pero luego nada», denuncia la directiva del Rápido Bahía. Cada una de las torres del campo de San Amaro cuenta con cuatro focos, de los que solo funcionan dos. Y una de esas torretas está inutilizada porque no aguanta el machete y se baja la luz», explican.

Ante esta situación resulta inviable disputar hoy a las 21.00 horas la primera ronda de la Copa Diputación en San Amaro porque es imposible garantizar las condiciones mínimas de visibilidad para jugar. La eliminatoria finalmente se jugará en el campo de Bueu, con el consiguiente perjuicio para los aficionados y para el propio club. «Lo que podíamos sacarle a este partido a nivel económico era a través de la cantina, pero ahora ya no podremos», lamentan desde el Rápido Bahía.

El club urge al Concello de Cangas a resolver cuanto antes esta situación. «No estamos pidiendo nada nuevo, sino simplemente unos focos que iban ir para chatarra», concluyen.