El Salcedo frena en seco al Cruceiro

El Cruceiro vio ayer truncado su ascenso en la clasificación y perdió en campo del Salcedo. Lino adelantó a los locales y ya en la segunda mitad los de O Hío lograron empatar por mediación de Antón Campos. Poco después, sin embargo, Aitor volvió a anotar para el Salcedo el tanto de la victoria.

La ficha del partido. / FdV