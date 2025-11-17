El Domaio asalta Vilaboa con remontada

El Domaio FC logró ayer una victoria vital para salir de la zona baja y lo hizo con remontada en un partido trepidante. El Vilaboa se adelantó al minuto 4 por mediación de Juan. Pedro empató antes del descanso. Tras la reanudación de nuevo Juan adelantó a los locales y otra vez Pedro empató poco después. En los minutos finales desniveló Rubén, que acababa de entrar al campo.

La ficha del partido. / FdV