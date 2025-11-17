Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda Futgal

El Bueu se reencuentra con la victoria

Dos goles de Sergio Piñeiro permiten a los bueueses romper una racha de cuatro partidos sin ganar

Una acción del partido de ayer en el campo de A Graña entre el Bueu y el Deiro, que acabó con victoria local (2-1).

Una acción del partido de ayer en el campo de A Graña entre el Bueu y el Deiro, que acabó con victoria local (2-1). / Gonzalo Núñez 

REDACCIÓN

Bueu

Dos goles de Sergio Piñeiro que valen tres puntos. El Bueu se reencontró ayer con la victoria después de una racha de dos empates y dos derrotas consecutivas. Un triunfo 2-1 ante el Deiro que le permite auparse hasta la sexta plaza, empatado a 15 puntos con el quinto clasificado (San Adrián).

El encuentro comenzó bien para el equipo entrenado por Iosu Villar. Antes de llegar al primer cuarto de hora de juego Sergio Piñeiro anotaba el primer gol de la tarde. Pero justo antes del descanso el Deiro consiguió devolver las tablas al marcador del campo de A Graña con un tanto de José Antonio Fernández.

El partido se resolvio cuando quedaba apenas un cuarto de hora para el final. Y nuevamente fue Sergio Piñeiro quien consiguió batir al portero del Deiro. Un tanto que significaba el 2-1 definitivo y que le permite al Bueu colocarse a las puertas de los puestos de la promoción de ascenso.

El próximo fin de semana los bueueses jugarán a domicilio, en el campo del Soutomaior.

Ficha Técnica

BUEU (2): Cerqueiro, Isaac, Graña, Marcos, Alejandro (Loira, min.75), Sergio (Alexandre, min.84), Aridane (Amable, min.84), Estévez, Baqueiro, Nerga (Víctor, min.62) y Gregorio (Hugo, min.62).

DEIRO (1): Conde, Feijóo, González, Insua (Otero, min.87), Rial (Domínguez, min.78), Pazos (Cacabelos, min.78), Falcón, Fontán (Dacosta, min.51), Fernández, Franco (Ángel, min.87) y Dios.

GOLES: 1-0, min.14: Sergio Piñeiro. 1-1, min.43: José Antonio Fernández. 2-1, min.75: Sergio Piñeiro.

ÁRBITRO: Iker Gondar. Amonestó por el Bueu a Isaac, Alejandro, Sergio y Alexandre. Por el Deiro a Dios, Feijóo, Fontán, Dacosta y Falcón.

TEMAS

