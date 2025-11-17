El Bueu se reencuentra con la victoria

Dos goles de Sergio Piñeiro que valen tres puntos. El Bueu se reencontró ayer con la victoria después de una racha de dos empates y dos derrotas consecutivas. Un triunfo 2-1 ante el Deiro que le permite auparse hasta la sexta plaza, empatado a 15 puntos con el quinto clasificado (San Adrián).

El encuentro comenzó bien para el equipo entrenado por Iosu Villar. Antes de llegar al primer cuarto de hora de juego Sergio Piñeiro anotaba el primer gol de la tarde. Pero justo antes del descanso el Deiro consiguió devolver las tablas al marcador del campo de A Graña con un tanto de José Antonio Fernández.

El partido se resolvio cuando quedaba apenas un cuarto de hora para el final. Y nuevamente fue Sergio Piñeiro quien consiguió batir al portero del Deiro. Un tanto que significaba el 2-1 definitivo y que le permite al Bueu colocarse a las puertas de los puestos de la promoción de ascenso.

El próximo fin de semana los bueueses jugarán a domicilio, en el campo del Soutomaior.