Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético no puede con el Lanzarote
Los canarios tuvieron una ventaja de 10 goles
REDACCIÓN
El Bueu Atlético no pudo volver de su viaje a Canarias con un resultado positivo. El conjunto de O Morrazo visitaba al Lanzarote-Ciudad de Arrecife, uno de los conjuntos de la parte alta de la clasificación y que acabó ganando 37-33.
La primera parte fue muy igualada, aunque con los canarios siempre mandando en el electrónico. Mediado ese primer tiempo el Lanzarote tuvo una primera oportunidad de abrir un hueco importante en el marcador, con una diferencia que alcanzó los cinco goles (13-8, min.16). El equipo entrenado por Luis Montes fue capaz de sobreponerse y consiguió apretar el electrónico (16-15, 17-16, 18-17 y 19-18) en los últimos minutos, aunque al descanso se llegó con un tanteador de 20-18.
La igualdad se mantuvo en los primeros minutos de la reanudación, pero enseguida el Lanzarote dio un hachazo definitivo al encuentro y su ventaja fue creciendo hasta llegar a los diez goles (30-20, min.46).
En el tramo final el Bueu Atlético fue capaz de reducir esa diferencia, pero sin llegar a amenazar la victoria de los canarios.
Con este resultado el Bueu Atlético suma 7 puntos y queda en la undécima posición. En la próxima jornada los bueueses recibirán en su pista al Automanía Luceros, en el primer derbi comarcal de esta temporada. Será el sábado a las 19.00 horas.
Ficha Técnica
LANZAROTE (37): Santana, Jaureguiberry (10), Rbayna (3), Armas (2), Acoidán (4), Abián (5), Enzo (4), Saúl, Aday (4), Noda, Ruiz, Juárez (1) e Iglesias (4).
BUEU ATLÉTICO (33): Ferreiro, Gándara (3), Lluque, Roque, Oterino, Diego Pérez (7), Brais (3), Hugo, José López (8), Rubén Augusto (1), Seijas (3), Adrián (7) y Cerqueira (1).
MARCADOR CADA 5 MIN.: 4-3, 7-6, 12-8, 15-12, 17-16, 20-18 (descanso), 22-19, 25-19, 28-20, 29-22, 32-28 y 37-33.
ÁRBITROS: Cristina Gil y Rafael Gil. Excluyeron por el Lanzarote a Iglesias, Robayna, Abián y descalificaron a Aday. Por el Bueu excluyeron a Seijas y José López.
INCIDENCIAS: Partido de la décima jornada de Primera Nacional disputado en el pabellón municipal de Titerroy
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- El Paseo de Alfonso luce su nueva plaza-mirador