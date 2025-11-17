El Bueu Atlético no puede con el Lanzarote

El Bueu Atlético no pudo volver de su viaje a Canarias con un resultado positivo. El conjunto de O Morrazo visitaba al Lanzarote-Ciudad de Arrecife, uno de los conjuntos de la parte alta de la clasificación y que acabó ganando 37-33.

La primera parte fue muy igualada, aunque con los canarios siempre mandando en el electrónico. Mediado ese primer tiempo el Lanzarote tuvo una primera oportunidad de abrir un hueco importante en el marcador, con una diferencia que alcanzó los cinco goles (13-8, min.16). El equipo entrenado por Luis Montes fue capaz de sobreponerse y consiguió apretar el electrónico (16-15, 17-16, 18-17 y 19-18) en los últimos minutos, aunque al descanso se llegó con un tanteador de 20-18.

La igualdad se mantuvo en los primeros minutos de la reanudación, pero enseguida el Lanzarote dio un hachazo definitivo al encuentro y su ventaja fue creciendo hasta llegar a los diez goles (30-20, min.46).

En el tramo final el Bueu Atlético fue capaz de reducir esa diferencia, pero sin llegar a amenazar la victoria de los canarios.

Con este resultado el Bueu Atlético suma 7 puntos y queda en la undécima posición. En la próxima jornada los bueueses recibirán en su pista al Automanía Luceros, en el primer derbi comarcal de esta temporada. Será el sábado a las 19.00 horas.