Fútbol | Pref. Futgal
El Moaña visita al colista y busca una inyección de moral
Se mide a un Umia que solo logró sumar 5 puntos hasta la fecha
REDACCIÓN
El CD Moaña quiere poner fin a su mala racha de resultados y salir de los puestos de descenso directo a los que cayó la semana pasada, cuando perdió por 1-2 en casa del Cultural Areas. Hoy, en la jornada 11, los moañeses visitan al colista, el Umia (17.00 horas en A Senra). El CD Moaña quiere aprovechar el inestable comienzo de temporada de los locales, que son últimos con solo 5 puntos en su casillero, y lograr un victoria que inyecte moral a los jugadores. El Umia viene de perder por 4-1 en casa del CD Valladares.
Dapiga por acumulación de amonestaciones es baja, así como Hugo Álvarez que recibió un fuerte golpe en la cadera contra el Areas. Tampoco pueden jugar Jesús Varela ni Chisco. A estas ausencias se añade que Comesaña, Emmanuel, Aarón y Pibis salen de lesión y podrán jugar pero difícilmente podrán disputar los 90 minutos completos.
