balonmano | Primera Nacional
El Luceros desaprovecha una ventaja de ocho goles ante el Teucro en Pontevedra
Los cangueses llegaron a ganar 12-20 en el minuto 37 de partido
REDACCIÓN
Cangas
El Automanía Luceros perdió ayer ante el Teucro en Pontevedra (29-24), un encuentro en el que fue muy superior hasta mediada la segunda parte.
Los cangueses, en un espectacular arranque de segundo tiempo, gozaron de una ventaja de ocho goles (12-20, min.37). Sin embargo, en el tramo final la defensa del Teucro ahogó al Luceros hasta empatar (20-20, min.47) y luego para llevarse el partido 29-24.
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Los últimos porteros de Vigo
- «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
- La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo