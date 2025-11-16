El Luceros desaprovecha una ventaja de ocho goles ante el Teucro en Pontevedra

El Automanía Luceros perdió ayer ante el Teucro en Pontevedra (29-24), un encuentro en el que fue muy superior hasta mediada la segunda parte.

Los cangueses, en un espectacular arranque de segundo tiempo, gozaron de una ventaja de ocho goles (12-20, min.37). Sin embargo, en el tramo final la defensa del Teucro ahogó al Luceros hasta empatar (20-20, min.47) y luego para llevarse el partido 29-24.