El Domaio quiere llevarse el «derbi» contra el Vilaboa

En Primera Futgal el Domaio FC visita hoy al UDC Vilaboa (16.30 horas en el campo de O Cabalo). Se trata de un derbi por la proximidad entre ambas localidades. Los moañeses vienen de perder por 0-1 frente al Vila do Corpus y son 15º con ocho puntos. Su objetivo es asaltar Vilaboa y poder sumar puntos que les permitan escapar de los puestos de abajo. El Vilaboa, por su parte, perdió por la mínima en Gondomar y es 8º en la clasificación.

El entrenador del Domaio, Miguel del Ojo, no puede contar con Antón ni Manu por lesión ni con Carba por viaje. Apela a su plantilla para «corregir desaciertos en momentos puntuales del partido que nos están penalizando en el trabajo colectivo e individual».

En Segunda Futgal el CD Bueu recibe al Deiro (17.00 horas en el campo de A Graña). Los locales son sextos con 12 puntos pero llevan cuatro partidos sin ganar y dos derrotas seguidas. El Deiro suma 9 puntos hasta la fecha y viene de caer por una goleada frente al Monteporreiro.

En lo que respecta a la Tercera Futgal, el Rápido Bahía descansa esta semana. El Cruceiro, que viene de ganar precisamente al Bahía en el derbi, visita al Salcedo esta tarde a las 17.00 horas.