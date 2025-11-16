Un cruel «palo» para el Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro se llevó ayer un doloroso palo. Literalmente. Los cangueses perdieron 29-30 contra el Recoletas Valladolid después de que en la última jugada del partido el lanzamiento de Santi López se estrellase en la base del poste de la portería defendida por César Pérez. Un cruel final para un Cangas, que remontó una desventaja de hasta cinco goles y que ofreció una imagen radicalmente diferente a la de hace una semana ante el EON Horneo Alicante. Ayer en O Gatañal se merecía como mínimo un punto por su tesón y coraje.

El arranque del encuentro siguió un guion que ya resulta familiar esta temporada. El Cangas comenzó dominando en el electrónico, pero paulatinamente fue desinflándose. En esta ocasión llegó a contar con una ventaja de dos goles (6-4, min.10), aunque a continuación encajó un parcial de 0-4. Cuatro tantos consecutivos de Jorge Serrano, que llevaron el electrónico hasta un 6-8 en el minuto 14. El entrenador de los cangueses, Quique Domínguez, tenía que pedir tiempo muerto para frenar la sangría. Al Frigoríficos le faltaba claridad en ataque y el Valladolid conseguía su máxima ventaja pasado el minuto 20 de juego, un 8-12 que forzaba un nuevo tiempo muerto de Domínguez.

Esta vez sí que el Cangas reaccionó y con un parcial de 3-0 volvía a meterse en el encuentro (11-12, min.25). El Valladolid amagó con abrir otro hueco en el electrónico con dos tantos seguidos del pivote Abdelazize (12-15, min.28). La respuesta llegó en forma de dos goles de Martín Gayo para dejar el partido completamente abierto para la segunda parte (14-15).

Empate y a remontar otra vez

La intensidad defensiva del Frigoríficos subió varios puntos tras el paso por vestuarios gracias a la entrada de Ángel Rivero, uno de los jugadores que llegaba entre algodones al partido. A los tres minutos de la reanudación Jaime Gallardo conseguía equilibrar de nuevo el marcador: 16-16, la primera igualdad en el resultado desde el 6-6 del primer tiempo.

El portero croata del Frigoríficos del Morrazo, Ivan Panjan, intenta detener un lanzamiento de José Toledo en el partido contra el Valladolid en O Gatañal. / Gonzalo Núñez

Todo ese trabajo se fue al traste en apenas cinco minutos. Dos pérdidas de balón y otros dos fallos en el lanzamiento propiciaron otro parcial de 0-4 para los vallisoletanos (16-20, min.38). Tocaba remar de nuevo a contra corriente para intentar remontar una desventaja que llegaría a ser de cinco goles (17-22, 18-23 y 20-25).

Santi López en una acción del encuentro de ayer en O Gatañal contra el Valladolid. / Gonzalo Núñez

El Frigoríficos encaró el último cuarto de hora con un 20-25 en el electrónico y empujado por la incansable afición de O Gatañal se negó a bajar los brazos. El acierto de Nicolo D’Antino desde los siete metros, la intensidad defensiva y las paradas de Panjan volvieron a meter al Cangas en el encuentro.

El sexto penalti transformado por D’Antino ponía el 26-27 al filo del minuto 52. A continuación vinieron minutos de errores por uno y otro bando. Hasta el extremo italiano falló en el peor momento posible un siete metros que significaba el empate: su intento de vaselina lo detuvo César Pérez a cinco minutos para el final. Pero el portero y capitán pucelano no pudo detener el siguiente siete metros, que Arnau Fernández se encargó de transformar en el empate (27-27, min.55:40).

El presidente del Cangas, Alberto González, entrega el cheque de más de 6.800 euros a las representantes de Adicam. / P.C.

Los últimos cuatro minutos fueron un intercambio de golpes, sin que el Frigoríficos consiguiese adelantarse. La defensa canguesa llevó hasta el límite la última posesión del Valladolid, que finalmente consiguió anotar el 29-30 con medio minuto por jugar. Quique Domínguez pidió de inmediato tiempo muerto para preparar esa última acción. El Cangas hizo circular bien el balón hasta que Santi López encontró un pasillo entre Lucas Ribeiro y Gustavo Oliveira. El casi siempre MVP del Cangas se fue hacia la portería, pero desgraciadamente esta vez su lanzamiento se estrelló en la base del poste y sin tiempo para prácticamente nada más.

Un desenlace demasiado cruel para el Frigoríficos del Morrazo, que se queda en la penúltima posición con 4 puntos. El próximo sábado le toca visitar el pabellón de Villa de Aranda (19.00 horas).