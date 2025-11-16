Fútbol | Pref. Futgal
El Beluso apela a su afición para lograr vencer al Villalonga
Recibe a un conjunto recién descendido y que realizó muchos fichajes
REDACCIÓN
La CD Beluso quiere demostrar esta tarde que en casa se está haciendo fuerte y sorprender al Villalonga (16.45 horas en el campo de As Laxes). El míster de los bueueses, Juan Amoedo, no puede contar con Santi, Pedro Portela, Barreiros ni Moledo para el choque de hoy. El Beluso es 16º en la clasificación con 9 puntos y necesita una inyección de puntos para salir poco a poco de los puestos de descenso. Llega a la cita de hoy tras empatar por 1-1 en casa del Porriño Industrial.
El Villalonga, por su parte, ganó 3-1 en Xinzo frente al Antela pero ocupa la décima posición con 14 puntos y está tardando más de lo imaginado en adaptarse a la categoría tras su descenso de la pasada temporada. Se trata de un conjunto muy renovado. Amoedo explica que está confeccionado para pelear por el ascenso directo a final de temporada y destaca el «potencial» de su plantilla.
