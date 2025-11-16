Fútbol | Tercera RFEF
El Alondras quiere finiquitar su mala racha en Cambados
Acumula siete encuentros sin ganar | Villaverde no puede contar con los lesionados Aitor, Diego, Guille, Iker y Yelko
El Alondras visita hoy al Juventud Cambados (16.30 horas en el campo de Burgáns) con el objetivo de regresar a las victorias tras dos empates consecutivos y siete encuentros sin ganar. Los cangueses deberán sobreponerse a un alto número de bajas por lesión, pues el técnico, Rafa Villaverde, no puede contar con Aitor, Diego, Guille, Iker y Yelko. Completa la convocatoria con el mediocentro juvenil Breixo, que ya disputó sus primeros minutos en Tercera RFEF el pasado fin de semana en el empate por 2-2 contra el CD Boiro. Breixo es, además, un habitual en los entrenamientos del primer equipo.
El Alondras con 12 puntos en su casillero supera en dos unidades al Juventud Cambados. Los de O Salnés vienen de empatar por 1-1 en campo del Lugo B y es un rival que trae malos recuerdos a Rafa Villaverde, pues le eliminó en la final por el ascenso el año pasado, cuando dirigía a la CD Beluso. Sin embargo, no busca venganza, «hay que vivir el presente y ahora lo importante es volver a ganar con el Alondras», apunta.
Villaverde apunta a la continuidad del Cambados con respecto a la plantilla que logró el ascenso desde Preferente. Eso sí, alerta de varias incorporaciones que le dieron calidad para competir en Tercera como André Piñeiro, Noel Chaves, el portero Conde o el delantero Gregor.
«Mantienen un fútbol muy sólido. Es difícil crearles ocasiones y en ataque cuentan con la efectividad de Diego Iglesias», apunta el míster. Iglesias lleva ya cuatro goles en las 10 jornadas disputadas hasta la fecha en la Tercera RFEF.
Suscríbete para seguir leyendo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Los últimos porteros de Vigo
- «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
- La colosal Navidad de Vigo al desnudo: guía completa para disfrutar de sus 12 millones de luces
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo