El Alondras quiere finiquitar su mala racha en Cambados

El Alondras visita hoy al Juventud Cambados (16.30 horas en el campo de Burgáns) con el objetivo de regresar a las victorias tras dos empates consecutivos y siete encuentros sin ganar. Los cangueses deberán sobreponerse a un alto número de bajas por lesión, pues el técnico, Rafa Villaverde, no puede contar con Aitor, Diego, Guille, Iker y Yelko. Completa la convocatoria con el mediocentro juvenil Breixo, que ya disputó sus primeros minutos en Tercera RFEF el pasado fin de semana en el empate por 2-2 contra el CD Boiro. Breixo es, además, un habitual en los entrenamientos del primer equipo.

Un momento del partido de ayer en Pontevedra. | FdV

El Alondras con 12 puntos en su casillero supera en dos unidades al Juventud Cambados. Los de O Salnés vienen de empatar por 1-1 en campo del Lugo B y es un rival que trae malos recuerdos a Rafa Villaverde, pues le eliminó en la final por el ascenso el año pasado, cuando dirigía a la CD Beluso. Sin embargo, no busca venganza, «hay que vivir el presente y ahora lo importante es volver a ganar con el Alondras», apunta.

Villaverde apunta a la continuidad del Cambados con respecto a la plantilla que logró el ascenso desde Preferente. Eso sí, alerta de varias incorporaciones que le dieron calidad para competir en Tercera como André Piñeiro, Noel Chaves, el portero Conde o el delantero Gregor.

«Mantienen un fútbol muy sólido. Es difícil crearles ocasiones y en ataque cuentan con la efectividad de Diego Iglesias», apunta el míster. Iglesias lleva ya cuatro goles en las 10 jornadas disputadas hasta la fecha en la Tercera RFEF.