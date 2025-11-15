O Gatañal para lamerse las heridas

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde (20.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del asturiano Friera Cavada y del gallego Rosendo López) al Recoletas Atlético Valladolid en un encuentro que debe servirle para lamerse las heridas de la dura derrota ante el EON Horneo Alicante, y para sumar un triunfo que le permita recuperar fuelle en la clasificación, saliendo de los puestos de descenso. El conjunto que dirige Quique Domínguez confía en materializar una metamorfosis similar a la que se produjo tras la derrota ante el Guadalajara, venciendo la semana siguiente aun Torrelavega que estaba en lo alto de la clasificación de la Liga Nexus Asobal. Para ello deberá corregir múltiples aspectos tanto en su juego como en el apartado anímico.

Reducir las pérdidas de balón y mantener una cierta regularidad a lo largo de los 60 minutos de partido son dos de las cuestiones a las que aspiran los cangueses. El objetivo no es otro que evitar los altibajos tan brutales que ha experimentado en buena parte de los encuentros de esta temporada. En todos ellos ha comenzado mejor que su rival –incluso en el Palau Blaugrana ante el Barcelona– pero luego ha atravesado momentos de apagón que en ocasiones lo han desconectado por completo del choque, como sucedió precisamente ante Guadalajara y Alicante, ambos colistas en aquel momento del campeonato. A ello deberán sumar la recuperación de la solidez defensiva de otros encuentros y una mayor aportación de la portería, que únicamente ha estado a buen nivel frente a Huesca. Ese binomio defensa-portería es fundamental para que el Cangas pueda desplegar un balonmano rápido, con más transiciones, del que pueda sacar partido con goles fáciles.

La semana ha sido un tanto convulsa en el apartado físico, con Quintas, Rivero y Arón Díaz en la enfermería, pero afortunadamente las noticias han ido mejorando a medida que avanzaban los días. Los dos primeros entrarán en la lista y el extremo lalinense es duda y se probará antes del encuentro. En caso de que no esté en condiciones de jugar su sustituto será Martín Fuentes, que ya jugó frente al EON Alicante. La otra novedad en la convocatoria es la entrada del portero Javi Fernández en sustitución de Mateo Pallas.

Domínguez destaca el «alto nivel» que está ofreciendo el Valladolid en su juego, «con un nivel competitivo muy alto y quizás con una mayor solidez y regularidad que otros años». La preocupación del pontevedrés radica en la velocidad que imprimen los castellanos a sus acciones, pero también en su juego de dos para dos con sus pivotes, que vienen de anotar 11 goles ante el Aranda. «Son muy grandes, con centímetros y kilos, difíciles de defender», dice el técnico del Cangas, que también destaca «su buena defensa que les permite correr y un gran Juan Bar bajo palos».

Fodorean regresa en las filas castellanas

Más allá de la importancia de los puntos en juego, la visita del Atlético Valladolid a O Gatañal tendrá su parte más emotiva con el regreso de Rares Fodorean, que fichó este año por los de David Pisonero tras haber pasado las tres temporadas anteriores en las filas canguesas. La de Fodorean fue una de las seis incorporaciones realizadas por el cuadro castellano, que apostó por este especialista defensivo junto al lateral derecho Jozinovic (Sinfín), el pivote Cabral (Benfica) y los extremos Serrano (Stuttgart), Tao Gey (Bidasoa) y Álex Díaz (Caserío).Las llegadas compensan las siete bajas sufridas por el Valladolid, algunas tan sensibles como las de las los hermanos Miguel y Álvaro Martínez, que se fueron a Logroño. También abandonaron el cuadro pucelano el pivote Pedro Ayres (Aranda), el lateral Edu Calle (Saran Loiret) y los extremos Dimitrioski, Manu García y D’Antino, este último con destino Cangas.