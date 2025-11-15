VEla | Cruceros
La flota inicia la Regata de Navidad de Aguete
La competición constará de cuatro pruebas que se disputarán hoy, el 22, el 29, y el 13 de diciembre
REDACCIÓN
La flota de la Ría de Pontevedra inicia hoy la vigesimoséptima edición de la Regata de Navidad del Real Club de Mar de Aguete, que se disputará a lo largo de cuatro fines de semana (15, 22 y 29 de noviembre, así como el 13 de diciembre). La organización tiene garantizada la presencia de clásicos de estas pruebas como Arpón IV-Seida, Espita, Nontennom, Orión, Ozosana, Squid II o Youkounkoun III, entre otros, que podrán descartar su peor resultado en caso de disputarse las cuatro pruebas.
La previsión meteorológica para hoy es de vientos flojos-medios sur-sudoeste de entre 10 y 14 nudos de intensidad, con rachas que pueden alcanzar los 16 y que irán a menos a medida que avance la jornada. El año pasado el Espita de José Luis Lastra (CN Beluso) venció en la Clase ORC 3, con Orión (ORC 1), Ronáutica Marinas (ORC 2) y Golfiño (Clásicos y Veteranos) ganando el resto de clases.
