La flota inicia la Regata de Navidad de Aguete

La competición constará de cuatro pruebas que se disputarán hoy, el 22, el 29, y el 13 de diciembre

El Espita navegando en la regata de 2024.

El Espita navegando en la regata de 2024. / Desmarque SL

REDACCIÓN

Bueu

La flota de la Ría de Pontevedra inicia hoy la vigesimoséptima edición de la Regata de Navidad del Real Club de Mar de Aguete, que se disputará a lo largo de cuatro fines de semana (15, 22 y 29 de noviembre, así como el 13 de diciembre). La organización tiene garantizada la presencia de clásicos de estas pruebas como Arpón IV-Seida, Espita, Nontennom, Orión, Ozosana, Squid II o Youkounkoun III, entre otros, que podrán descartar su peor resultado en caso de disputarse las cuatro pruebas.

La previsión meteorológica para hoy es de vientos flojos-medios sur-sudoeste de entre 10 y 14 nudos de intensidad, con rachas que pueden alcanzar los 16 y que irán a menos a medida que avance la jornada. El año pasado el Espita de José Luis Lastra (CN Beluso) venció en la Clase ORC 3, con Orión (ORC 1), Ronáutica Marinas (ORC 2) y Golfiño (Clásicos y Veteranos) ganando el resto de clases.

