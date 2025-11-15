El Bueu Atlético quiere sorprender al Lanzarote

El Bueu Atlético intentará dar la campanada en su visita de esta tarde (19.30, hora insular, pabellón de Titerroy, con el arbitraje de los madrileños Cristina y Rafael Gil Gil) al Lanzarote Ciudad de Arrecife, uno de los claros favoritos a disputar la promoción de ascenso a la División de Honor Plata. El conjunto buenense llega a este choque después de la derrota del pasado fin de semana ante el Teucro, pero con la firme idea de aprovechar el mal momento que atraviesan los locales, que únicamente han cosechado un empate en las últimas tres jornadas.

Los canarios cayeron ante el Ingenio en el derbi y posteriormente afrontaron dos visitas de forma consecutiva, con una derrota frente al Granitos Ibéricos y un empate este pasado fin de semana en la cancha del Porriño. Ahora ha caído hasta la tercera plaza, con 13 puntos, a tres del Ingenio y a cinco del líder, el Valinox Novás, que lo ha ganado todo y suma 18.

Luis Montes se ha llevado a 13 jugadores para este encuentro, que son los porteros Julio y Hugo; los extremos Diego, José y Adri; los pivotes Rubén Augusto y Oterino; los centrales Brais y Lluque; y los laterales Samu Seijas, Gándara, Roque y Asier. Se caen de la lista con respecto al duelo ante el Teucro Cadilla, Pedro y Camiña, y continúan siendo baja Martiño, Enrique y Mauro.