El Automanía Luceros pierde a Iago por lesión ante el Teucro

El Automanía Luceros tendrá la sensible baja de Iago Iglesias para el encuentro que esta tarde (17 horas, Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra) afronta ante el Lirón Teucro, y en el que tratará de dar continuidad a su trabajada victoria de la semana pasada ante el Xiria. El lateral cangués, segundo máximo artillero de la categoría con 74 dianas (a una media de 9,25 por partido), padece una lesión en su hombro derecho, que se produjo en una caída en los últimos minutos del choque frente a los de Carballo. Aún está pendiente de pruebas ya que todavía tiene la articulación muy inflamada.

La importantísima ausencia de Iago se une a las ya conocidas de los también lesionados Denís y Magdaleno, a las que se suma la del portero Javi Fernández, con el primer equipo. La convocatoria, pues, está integrada por los metas Mateo Pallas y Antón; los primeras líneas Dimitri, Uxío, Salva, Moro, Mendu y Rahim; los extremos Martín, Xurxo, Josemi, Eloy y Cristian; y los pivotes Xandre, William y Giráldez. Nuevamente el técnico del filial del Frigoríficos, Adrián Méndez, recurre a varios juveniles para completar su lista.

Los cangueses deberán reinventarse una vez más para plantar cara a una de las plantillas diseñadas para pelear por el ascenso de categoría. Los dos puntos sumados ante el Xiria deben darles el impulso necesario, después de un encuentro en el que fueron a remolque todo el tiempo hasta darle la vuelta en los instantes finales. Fue todo un ejercicio de fe que les permitió romper la racha negativa de las semanas anteriores, en las que habían encajado tres derrotas consecutivas ante Gáldar, Novás y Culleredo. Ahora deberán mantener ese espíritu combativo y apostar por un ritmo de juego muy elevado para poder hacer frente a un equipo que lo supera en el apartado físico.

Con nueve jornadas consumidas del campeonato teucristas y morracenses están separados por únicamente dos puntos. Los de Irene Vilaboa son quintos con 12 puntos y los de Adrián Méndez séptimos con 10, tras haber tenido un calendario prácticamente calcado (la única diferencia es que el equipo pontevedrés se midió al Bueu Atlético y el cangués al Granitos Ibéricos).