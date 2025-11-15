Fútbol Sala | 3ª Div.
El ADFS Bueu, a romper su racha mañana en Pazos
REDACCIÓN
Bueu
El ADFS Bueu intentará romper su mala racha en el partido que mañana (18 horas, pabellón municipal) disputa a domicilio ante el Pazos de Borbén. Los de Ricardo Sanjorge encadenan seis jornadas sin ganar (un empate y cinco derrotas) ante un rival que suma cuatro (tres empates y una derrota). Los locales tienen 13 puntos por los 7 de los buenenses.
