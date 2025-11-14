Pisonero: «Precisamos madurez, calidad y seriedad para ganar en O Gatañal»

El técnico del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero, manifestó ayer que su equipo necesitará «madurez, seriedad y calidad» para poder ganar en O Gatañal. Lo hizo en la previa de un encuentro para el que seguirá teniendo la baja del central Álex Pisonero, así como la duda del extremo izquierdo Álex Díaz, que podría ser sustituido nuevamente por el joven Hugo Poladura, tal y como sucedió en el partido del pasado fin de semana frente al Villa de Aranda.

Pisonero apunta que el cuadro de Quique Domínguez ha sido irregular en este primer tramo de la temporada, «porque ha sido capaz de vencer en Torrelavega y de hacer buenos partidos, pero en Alicante tuvo muchos problemas con un rival renacido». Así, la incógnita residirá en saber «con qué cara nos encontramos los dos, empezando por la nuestra fuera de casa, que es la asignatura pendiente que tenemos este año». En este sentido tiene claro que la que desea es la mostrada en Alicante ante el EON y no la de la derrota frente al Rebi Cuenca.

Del Cangas asegura que «es un equipo, sin individualidades claras, y esa solidez y contundencia como grupo es la que le hace peligroso, porque además son intensos, defensivamente duros, y eso no lo han perdido ni con el cambio de entrenador». Sobre su expupilo Nicolo D’Antino, ahora en las filas del cuadro cangués, indicó que el desea era seguir contando con sus servicios, pero que entendió su decisión de salir tras el fichaje de Jorge Serrano para contar con más minutos de juego.