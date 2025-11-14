Juan Carlos Amoedo: «Ahora queremos ganar al Villalonga»

El empate ante el Porriño Industrial ha servido a la Cultural Deportiva Beluso para romper su mala racha a domicilio, en donde encadenaba cuatro derrotas en otras tantas salidas, pero también para asomarse a la zona de salvación, de la que está distanciado en solo dos puntos. Un paso adelante en lo anímico, según apunta su entrenador, Juan Carlos Amoedo, que subraya que «con que te veas que si ganas sales de ahí, que dependes de ti, ya es algo muy importante».

El preparador redondelano tenía sentimientos encontrados con respecto al punto sumado en Porriño. Positivo por una parte, por haber roto el maleficio en un buen partido de los suyos, pero agrio por el hecho de haber dispuesto de opciones para traerse un botín más jugoso. «Fue un encuentro parecido al del Choco, pero la diferencia radicó en que ante el Choco marcamos las tres primeras que tuvimos, y allí solo acertamos con una de las tres ocasiones claras en el primer tiempo», señala. Una diferencia más que notable, habida cuenta de que los locales igualaron el marcador poco antes de llegar al descanso.

"Tienen que pasarlo mal en As Laxes"

En la segunda mitad del encuentro, la dinámica fue diferente. «Solo tuvimos una oportunidad clara y ellos dispusieron de varias acciones a balón parado que aunque no remataron generaban cierto peligro», relata el preparador de los morracenses, que cargó contra un terreno de juego «en muy mal estado. No se podía dar más de dos pases seguidos». En el cómputo general Amoedo se queda satisfecho porque «ya no tenemos esa sensación de salir de Cabalo y que nos vaya a costar mucho. Estoy contento». Pero eso sí, no pierde tiempo en regodearse en el punto, sino que fija su mirada en el próximo rival, el Villalonga en casa. «Queremos más, hay que ir ahora a ganar al Villalonga, que es un rival bonito que llega desde la Tercera RFEF y que tiene que pasarlo mal en As Laxes», indica.

Lo cierto es que la clasificación se ha apretado un tanto por abajo, con Umia (5 puntos), Portonovo (7), Beluso (9) y Moaña (10) en descenso, pero con Cented Academy (11) y Alertanavia y Sporting Celanova (ambos con 12 puntos) muy cerca. Además, Amoedo va recuperando poco a poco efectivos. Cristian regresará este fin de semana después de haber cumplido dos partidos de sanción. Íker ya lo hizo esta semana y David Parada ya disputó 26 minutos al entrar en el campo en sustitución de Raúl Ortube en Porriño. Los que quedan en el dique seco son Pedro y Moledo, aunque ambos están a punto de reaparecer, y un Santi al que, este sí, tiene varias semanas de recuperación por delante. «Lo positivo es que todos están cumpliendo, incluido Xoel, el juvenil», sentencia.