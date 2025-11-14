El Frigoríficos apura la recuperación de sus lesionados de cara al duelo ante el Atlético Valladolid

Con un ojo en la pista para seguir puliendo detalles de juego y otro en la enfermería para recuperar a los tres jugadores que arrastran problemas físicos. Así afronta el Frigoríficos del Morrazo el encuentro de mañana ante el Atlético Valladolid, en lo que supondrá una reválida después de la dolorosa derrota encajada el pasado fin de semana frente al EON Horneo Alicante. Y es que más allá del trabajo táctico –y anímico– que está desarrollando el equipo técnico de Quique Domínguez, la atención está fijada en la evolución de Quintas, Arón y Rivero, con la idea de poder contar con todos ellos en el trascendental choque.

Las noticias son bastante positivas en comparación con el inicio de la semana y todo apunta a que los tres puedan formar parte de la convocatoria del Cangas. En el caso de Ángel Rivero se ha descartado la existencia de una rotura fibrilar después de que el jugador cubano hubiese sentido un pinchazo en el tríceps de su brazo izquierdo en el duelo de Alicante, que le obligó a retirarse en los primeros minutos del segundo tiempo, e impidiéndole regresar a la pista en el resto del enfrentamiento. El exjugador del Logroño ha mejorado considerablemente aunque aún no se encuentra al cien por cien, y se espera que siga evolucionando positivamente en las próximas horas para poder afrontar en perfectas condiciones el partido ante los de David Pisonero.

Quintas esquiva una lesión grave

Otro de los jugadores que acabó muy tocado el encuentro de Alicante fue Juan Quintas. El capitán del Cangas arrastra problemas en una de sus rodillas desde la pretemporada, que se le reprodujeron en el duelo ante el EON tras haber sufrido un golpe en la zona afectada. Esta misma semana se le realizó una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de su lesión, y los resultados han sido esperanzadores, al haberse descartado una lesión grave de ligamentos que requiriese una intervención quirúrgica, como se llegó a sospechar.

Aún con molestias, Quintas ha continuado trabajando con el grupo y todo apunta a que estará a las órdenes de Quique Domínguez en el encuentro de mañana en O Gatañal.

El tercero de los elementos en la enfermería es el extremo Arón Díaz, que sufrió un esguince de grado uno en la rodilla en la eliminatoria de la Copa del Rey disputada ante el Fundación Agustinos Alicante, una lesión que ya le hizo ser baja ante el EON Horneo el pasado viernes. La mejoría de la dolencia del lalinense ha sido notable, aunque todavía con ciertas restricciones que lo hacen ser duda. La idea del jugador es la de estar y posiblemente se pruebe momentos antes del encuentro para saber si está en condiciones de jugar. En caso negativo, Domínguez podría recurrir al jugador del filial Martín Fuentes, que ya estuvo ante el EON Alicante el pasado viernes.

Así pues, el panorama comienza a despejarse un poco para un Quique Domínguez que ya ha perdido por lesión durante varios meses al que apuntaba a ser uno de sus referentes ofensivos, el pivote Javi García. Si la fortuna le acompaña, esta será la única ausencia obligada por lesión para el enfrentamiento ante los de David Pisonero, con Quintas y Castro volviendo a multiplicarse para amortiguar la baja del pivote leonés.