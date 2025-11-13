El Trofeo de Cangas llega a su edición número 50 y se disputará el día 30

El Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro llega este año a su quincuagésima edición, que en esta ocasión se disputará el domingo 30 de noviembre en las calles del centro del municipio.

La prueba está organizada por el Atletismo Vila de Cangas y el Concello y las inscripciones se pueden realizar a través de la web ccnorte.com. Hasta ayer había un total de 120 inscritos y el plazo para anotarse concluye el miércoles 26 de noviembre. Las carreras comenzarán a partir de las 10.00 horas con las distancias de edad escolar: sub 10 (500 metros), sub 12 (1.000 metros), sub 14 (1.500 metros), minibenjamín (250 metros), pitufos (175 metros), sub 16 femenino (2.000 metros) y sub 16 masculino (3.000 metros).

La carrera absoluta está programada para las 12.00 horas y constará de un trazado de 6 kilómetros por el centro de Cangas.

Desde el Vila de Cangas animan a los participantes a donar alimentos y bebidas no perecederas a favor de Cáritas en el momento de la recogida de los dorsales. La inscripción es gratuita para las categorías escolares, mientras que en el caso de la prueba de 6 kilómetros tendras un coste de 6 euros (incluye una camiseta de regalo).