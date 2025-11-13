Un Alondras gafado: siete jornadas sin ganar y suma una nueva lesión

El fulgurante y prometedor inicio de temporada del Alondras, con tres triunfos de manera consecutiva, ha quedado truncado por una racha que se eleva ya a siete jornadas seguidas sin conocer la victoria. En las dos últimas los alondristas sumaron sendos empates que dejan un sabor completamente diferente. Ante el Barco los cangueses se adelantaron 0-1 y la igualada de los ourensanos llegó en el descuento. El pasado domingo el Alondras recibía en su campo al Boiro, que se fue al descanso con una ventaja de 0-2. En el segundo tiempo los futbolistas de Rafa Villaverde fueron capaces de reaccionar y de sumar al menos un empate gracias a un gol de Luismi y a otro en propia puerta de Yoseban Montoto [inicialmente se atribuyó a Manufre]. «En la primera parte no estuvimos a la altura que debíamos y nos superaron en casi todos los duelos. Pero en la segunda reaccionamos: el equipo mostró actitud, entrega y ganas de reivindicarse», resume el técnico rojiblanco, Rafa Villaverde.

La suerte no solo se muestra esquiva con el Alondras en la faceta de los resultados. Si los problemas por lesiones no eran pocos el partido ante el Boiro deja un nuevo inquilino para la enfermería: el lateral Aitor Aspas, con una rotura muscular en el sóleo. Una lesión que se suma a las de Yelco Alfaya, Guille y la de Diego, que parece con diferencia la más grave. La previsión es que Aspas, Yelco y Guille no se reincorporen hasta diciembre, después del parón del último fin de semana de noviembre por los compromisos de la selección autonómica. El caso de Diego es diferente: el viernes se someterá a nuevas pruebas, pero todo indica que la suya será una baja de varios meses.

Antes de ese parón el Alondras se medirá a domicilio con el Juventud Cambados y en O Morrazo al Céltiga. Rafa Villaverde podrá recuperar a Adrián Cruz y Lucas, que se perdieron el encuentro ante el Boiro por tarjetas. «Fue un partido de dos partes claramente diferenciadas. En la primera nos superaron claramente y tuvimos muchas pérdidas. En la segunda reaccionamos y logramos remontar. Me quedó con la reacción y la actitud del equipo en ese segundo tiempo», analiza Villaverde.

Casi dos meses sin ganar

El Alondras está a punto de cumplir dos meses sin conocer el triunfo. Después de las tres victorias iniciales – Villalbés (0-2), Noia (1-0) y Arteixo (0-4)– entró en un bache de cuatro derrotas [todas ante los cuatro primeros clasificados] y tres empates. El cuerpo técnico confía en que los dos últimas igualadas sirvan como un punto de inflexión para volver a sumar los tres puntos. El rival de este domingo no trae precisamente buenos recuerdos a Rafa Villaverde: el Juventud Cambados es uno de los equipos que asciende desde Preferente y que en la última eliminatoria venció al Beluso que entonces entrenaba el actual técnico del Alondras. Los cambadeses llegan a este encuentro con dos puntos menos. «La liga está muy igualada y todos los partidos son difíciles. El Cambados es un equipo muy fuerte defensivamente y con individualidades muy peligrosas», advierte Villaverde. De esa igualdad también es ejemplo el propio Alondras, que a pesar de su bache se encuentra a solo cuatro puntos del quinteto de cabeza.

Las lesiones y bajas han obligado a recurrir a los juveniles, que han respondido a la confianza. «Estamos muy contentos, su respuesta fue muy buena y seguiremos contando con ellos», asegura Rafa Villaverde. De hecho esta semana su concurso fue necesario para poder disputar el Trofeo San Martiño en Bueu, un torneo que coincidió con un encuentro preparatorio de la selección gallega contra el Compostela y para el que estaban convocados Lucas, Kopa y Ube. Entre esas ausencias y los lesionados el Alondras solo tenía diez jugadores del primer equipo disponibles. Los cangueses ganaron el trofeo después de vencer en semifinales al Beluso y al Bueu en la tanda de penaltis.