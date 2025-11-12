El Cangas se desangra en los duelos directos

Los duelos ante sus teóricos rivales directos en la lucha por eludir el descenso se están convirtiendo esta temporada en una pequeña pesadilla para el Frigoríficos del Morrazo. Después de la dura derrota del pasado viernes ante el EON Horneo Alicante el equipo que dirige Quique Domínguez presenta un balance de tres derrotas en los cuatro partidos que ha disputado frente a los equipos con los que comparte la zona baja de la clasificación en la Liga Nexus Asobal. Un balance preocupante para un cuadro como el cangués, que podría acabar dependiendo de esos duelos y del golaverage particular para certificar su objetivo de todos los años, la permanencia.

Con poco más de un cuarto de campeonato consumido, el Frigoríficos ocupa plaza de descenso directo con cuatro puntos, los mismos que tienen Viveros Herol Nava (en promoción) y EON Alicante (decimotercero), uno menos que el Bada Huesca (decimosegundo) y uno más que el farolillo rojo de la competición, el Sanicentro Guadalajara. Los de O Morrazo ya se han enfrentado a todos ellos, pero únicamente han podido doblegar al conjunto oscense, al que derrotaron de forma clara por 32-27 en la tercera jornada de Liga. Frente a los otros tres ha caído.

Derrotas ante dos equipos que venían como colistas

Especialmente dolorosas han sido las derrotas frente a Guadalajara y Alicante, que en el momento de enfrentarse al Cangas ocupaban la posición de colista, demostrando –como rezaba el anuncio de antaño– que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Los alcarreños llegaron a O Gatañal en la quinta jornada del torneo, sin haber puntuado y en caída libre. Los de Domínguez solo sumaban dos puntos, pero sus sensaciones estaban siendo positivas hasta el momento. El arranque del choque confirmó esas tendencias opuestas, con un 4-0 de parcial para los locales que aventuraba un choque más o menos plácido.

Nada más lejos de la realidad. El Cangas se desconectó de forma incomprensible y comenzó a ceder terreno ante un Guadalajara que iba creciendo y que acabó por llevarse los tres puntos con un 29-34 que lo deja, además, en buena posición para hacerse también con el golaverage particular.

Con matices, pero en Alicante se vivió una situación similar. Los locales llegaban en un momento muy delicado que supuso la destitución de Fernando Latorre, y con una enorme necesidad. El Cangas arrancó mejor pero en el ecuador del primer tiempo sufrió un apagón y ya no fue capaz de volver a engancharse a un partido en el que acabó sufriendo un durísimo castigo (34-24). De nuevo se le daba vida a un rival directo, regalando también el golaverage particular.

Aranda y Cuenca, otros dos candidatos en capilla

Caso diferente fue el del encuentro de la segunda jornada de Liga ante el Nava, con un Frigoríficos del Morrazo muy competitivo de principio a fin, con un primer tiempo excelente y un segundo menos brillante pero en el que supo llegar hasta los instantes finales con opciones de llevarse algo positivo. Los de Domínguez se estrellaron con la buena actuación de los porteros del cuadro segoviano, con un Patotsky espectacular en los 30 minutos iniciales y un Buda que a la postre acabó sacando el último lanzamiento de Juan Quintas que podría haberse convertido en la igualada definitiva. No fue así y el partido finalizó con un 34-33 para los de Álvaro Senovilla.

El Cangas se medirá este fin de semana al Atlético Valladolid (sábado, a partir de las 20.30 horas en O Gatañal) y posteriormente afrontará sendas salidas ante el Villa de Aranda y el Rebi Cuenca, los siguientes equipos en esa clasificación de la zona baja, ya que ocupan la undécima y la décima posición de la tabla clasificatoria, ambos con seis puntos. Será el momento de volver a testar el rendimiento de los de Domínguez ante conjuntos a priori llamados a pelear por la permanencia. Pero antes el Frigoríficos deberá centrarse en el importante choque ante el Valladolid, clave para poder resarcirse del golpe de la pasada jornada y levantar el vuelo.