Fútbol sala | Tercera División
El ADFS Bueu no frena su caída
Los buenenses pierden ante el Outeiro y encadenan su sexta jornada sin ganar
REDACCIÓN
Bueu
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu continúa en caída libre. El equipo que dirige Ricardo Sanjorge cayó por 3-4 ante el Outeiro de Rei y encadena su sexta jornada consecutiva sin ganar. Los buenenses han sumado únicamente un punto de los últimos 18 y, como consecuencia de ello, se han descolgado hasta la decimotercera posición de la categoría, con 7 puntos en su casillero.
Los visitantes se fueron al descanso con una ventaja de 0-2 gracias a los goles de Mauro y Noel. Lucas recortó para los locales en el minuto 33, pero los visitantes sentenciaron el choque con dos nuevos tantos de Jose y Alberto en el 36 y el 37. Adri y Martín ajustaron el marcador en el último minuto
