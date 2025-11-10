Balonmano | Primera Nacional
La fe y la insistencia regalan un agónico triunfo al Automanía Luceros
El conjunto de Adrián Méndez fue a remolque todo el choque ante el Xiria | Los locales remontaron a falta de minuto y medio
La fe y la insistencia regalaron ayer un trabajadísimo triunfo al Automanía Luceros ante el Calvo Xiria (31-30) que permite a los cangueses romper una racha de tres derrotas seguidas y afianzarse en la zona templada de la clasificación. El conjunto que dirige Adrián Méndez tuvo que ir a remolque durante casi todo el partido, con desventajas de entre dos y cuatro goles, y solamente pudo remontar a falta de minuto y medio. Luego, en un cara o cruz, Salva anotó el 31-30 definitivo y la defensa hizo el resto en los 30 segundos finales, con intervención incluida de Mateo Pallas.
Y es que el Luceros únicamente dispuso de ventaja en el arranque del choque (3-2), antes de que el cuadro visitante avisase de sus intenciones con un 3-5 equilibrado por los de O Morrazo en un visto y no visto. Pero a la segunda el Xiria tomó las riendas del partido (5-7, minuto 8), obligando a Méndez a pedir tiempo (7-10, minuto 11).
Poco cambió el panorama del encuentro, con un filial cangués voluntarioso que hacía la goma sin llegar a engancharse al ser incapaz de encadenar tres o cuatro acciones positivas. Al descanso, los de Carballo dominaban por tres goles (17-20).
En la reanudación el Luceros recortó (20-21) antes de un nuevo estirón visitante (21-25, minuto 41). Era el juego del gato y el ratón, con los locales persiguiendo a su rival sin llegar a amenazar y los visitantes huyendo sin perder de vista a su rival. El Luceros se puso entonces a uno (26-27, minuto 50) y en su tercer intento igualó (27-27, minuto 53). Pero el Xiria respondía con velocidad y retrasaba la remontada. Iago –el mejor de los locales– tuvo dos lanzamientos al larguero para poner por delante a los suyos, pero fue Salva el que lo logró (30-29, minuto 58.35). Periscal empató enseguida y Salva volvió a adelantar a los cangueses (31-30). Con 30 segundos por delante los de Méndez cerraron defensa y Mateo puso la última parada.
FICHA TÉCNICA:
31-30
Automanía Luceros - Calvo Xiria
AUTOMANÍA LUCEROS: Mateo, Javi Fernández y Antón; Eloy, William, Moro (7), Mendu, Xandre, Josemi, Rahim (2), Fuentes (5), Iago Iglesias (10), Salva (5), Giráldez y Juan (2).
CALVO XIRIA: Darío y Samuel; Puñal, Castiñeiras (4), Pichel (2), Negreira (1), Pablo (3), Julián (5), Chimpo (4), Periscal (6), Bouzas (2), Marcos, Carlos (2) y Senén (1).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-4; 6-9; 8-10; 10-13; 13-16; 17-20 (descanso); 19-21; 21-24; 23-26; 26-27; 28-28; y 31-30 (final).
