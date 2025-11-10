Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera Futgal

El Domaio extiende su maldición como local y cae ante el Vila do Corpus

Xoel anotó en el 74 para firmar la cuarta derrota en casa de los moañeses

Una acción de un duelo anterior del Domaio frente al Mos.

Una acción de un duelo anterior del Domaio frente al Mos. / Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Moaña

El Domaio continúa sin poder romper la maldición que lo persigue en los partidos disputados en A Granxa, en donde aún no sabe lo que es ganar. Ayer cayó por la mínima ante el Vila do Corpus (0-1) en un duelo en el que volvió a intentarlo de todas las maneras posibles pero en el que no fue capaz de perforar la portería defendida por Anxo Solla. Los moañeses encajan de este modo su cuarta derrota en casa, en donde únicamente ha podido sumar un punto, el de la igualada firmada frente al Mos.

Los de Miguel del Ojo se las promerían felices después del 1-5 con el que despacharon hace tan solo siete días al Ribera, pero las facilidades que encontraron en ese encuentro no se reprodujeron en el de ayer, ante un equipo que cerró espacios en un campo de dimensiones muy reducidas. Xoel marcó el único tanto de los visitantes, que se llevaron los tres puntos.

FICHA TÉCNICA:

0-1

Domaio - Vila do Corpus

DOMAIO: Gabri; Darío, Raúl, Asier, Róber (Lois, minuto 73), Pedro, Riveiro, Hugo Carballo, Marcos, Diego y Fran Palmás (Ángel, minuto 73).

VILA DO CORPUS: Anxo; David, Manuel, Rubén, Mateo, Daniel (Araújo, minuto 58), Xián (David Fernández, minuto 70), Kevin, Xavier (Bruno, minuto 70), Xoel (Tomás, minuto 81) y Marcos (Jose, minuto 58).

GOL: 1-0, minuto 74: Xoel

TEMAS

