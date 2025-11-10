Fútbol | Primera Futgal
El Domaio extiende su maldición como local y cae ante el Vila do Corpus
Xoel anotó en el 74 para firmar la cuarta derrota en casa de los moañeses
REDACCIÓN
El Domaio continúa sin poder romper la maldición que lo persigue en los partidos disputados en A Granxa, en donde aún no sabe lo que es ganar. Ayer cayó por la mínima ante el Vila do Corpus (0-1) en un duelo en el que volvió a intentarlo de todas las maneras posibles pero en el que no fue capaz de perforar la portería defendida por Anxo Solla. Los moañeses encajan de este modo su cuarta derrota en casa, en donde únicamente ha podido sumar un punto, el de la igualada firmada frente al Mos.
Los de Miguel del Ojo se las promerían felices después del 1-5 con el que despacharon hace tan solo siete días al Ribera, pero las facilidades que encontraron en ese encuentro no se reprodujeron en el de ayer, ante un equipo que cerró espacios en un campo de dimensiones muy reducidas. Xoel marcó el único tanto de los visitantes, que se llevaron los tres puntos.
FICHA TÉCNICA:
0-1
Domaio - Vila do Corpus
DOMAIO: Gabri; Darío, Raúl, Asier, Róber (Lois, minuto 73), Pedro, Riveiro, Hugo Carballo, Marcos, Diego y Fran Palmás (Ángel, minuto 73).
VILA DO CORPUS: Anxo; David, Manuel, Rubén, Mateo, Daniel (Araújo, minuto 58), Xián (David Fernández, minuto 70), Kevin, Xavier (Bruno, minuto 70), Xoel (Tomás, minuto 81) y Marcos (Jose, minuto 58).
GOL: 1-0, minuto 74: Xoel
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo