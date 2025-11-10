Fútbol | Tercera Futgal
Antón decide el derbi en favor del Cruceiro
Los de O Hío se cuelan en los puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso
REDACCIÓN
Un solitario gol de Antón en el minuto 61 de partido permitió al Cruceiro dar un golpe encima de la mesa y adjudicarse la victoria en el derbi cangués ante el Rápido Bahía (1-0). El conjunto que dirige Javi Tenorio se mostró más eficaz en un choque intenso, de brega y con ese aroma de los duelos de rivalidad. Y se lleva tres puntos de oro que le permiten igualar a su rival y colarse en las posiciones que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a la Segunda Futgal. La mala noticia fueron las expulsiones de Arón y Jose Hermelo en los últimos minutos del choque.
El cuadro de Víctor González, mientras, prolonga su mala racha, que le ha llevado a sumar un solo punto en las últimas cuatro jornadas del campeonato, todo después de haber iniciado la Liga con cinco victorias en otros tantos encuentros. Con todo, los de Aldán se mantienen en un pañuelo con los mejores de la categoría en lo que promete será un campeonato muy disputado.
FICHA TÉCNICA:
1-0
Cruceiro - Rápido Bahía
CRUCEIRO: Dani; Hugo, Diego, Breixo, Michael, Pablo, Aarón (Rúa, minuto 77), Saúl, Antón, Íker (Jose Hermelo, minuto 67) y Dunny.
RÁPIDO BAHÍA: Berto; Ízan (Xabi, minuto 65), Hugo (Abraham, minuto 54), Brais, Leny, Sergio (Xián, minuto 54), Iago, Vizo, Óscar (Martín, minuto 74), Hugo Martínez y Diego.
GOL: 1-0, minuto 61: Antón
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo