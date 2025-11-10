Antón decide el derbi en favor del Cruceiro

Un solitario gol de Antón en el minuto 61 de partido permitió al Cruceiro dar un golpe encima de la mesa y adjudicarse la victoria en el derbi cangués ante el Rápido Bahía (1-0). El conjunto que dirige Javi Tenorio se mostró más eficaz en un choque intenso, de brega y con ese aroma de los duelos de rivalidad. Y se lleva tres puntos de oro que le permiten igualar a su rival y colarse en las posiciones que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a la Segunda Futgal. La mala noticia fueron las expulsiones de Arón y Jose Hermelo en los últimos minutos del choque.

El cuadro de Víctor González, mientras, prolonga su mala racha, que le ha llevado a sumar un solo punto en las últimas cuatro jornadas del campeonato, todo después de haber iniciado la Liga con cinco victorias en otros tantos encuentros. Con todo, los de Aldán se mantienen en un pañuelo con los mejores de la categoría en lo que promete será un campeonato muy disputado.

FICHA TÉCNICA: