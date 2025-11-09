El Domaio recibe al Vila do Corpus y Cruceiro y Bahía juegan el derbi

El Domaio se mide esta tarde (16.30 horas, campo de A Granxa) al Vila do Corpus con la intención de refrendar su victoria a domicilio de la semana pasada y dar un paso adelante en su lucha por eludir las posiciones de descenso. Miguel del Ojo ha convocado para este partido a Gabri, Peru, Róber, Darío, Pedro, Rulo, Asier, Diego, Lucas, Adri, Marcos, Ángel, Fran, Dani, Hugo y Chanty.

En Tercera Futgal Cruceiro y Bahía disputan el derbi a las 16.30 en el campo Javier Guimeráns con tres puntos separando a los de O Hío (séptimos con 13) de los de Aldán (terceros con 16). Javi Tenorio ha convocado a Dani, Hugo, Breixo, Michael, Arón, Víctor, Raúl, Pablo, Saúl, Íker, Diego, Dunny, Rúa, Aarón, Antón y José. Víctor González, por su parte, a Berto, Diego, Óscar, Abraham, Vizo, Júnior, Brais, Xabi, Pibe, Iago, Cancelas, Xián, Hugo Martínez, Ízan, Leni y Martín.