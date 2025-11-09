Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético sucumbe ante el físico del Teucro
Los locales no fueron capaces de superar la defensa y la portería visitante
El Bueu Atlético se estrelló ante la defensa y la actuación de Pablo González para caer derrotado ante el Lirón Teucro (25-30) en un encuentro que quedó sentenciado en el primer periodo. El cuadro de Luis Montes sufrió ante el físico de su rival en el arranque, obligando al técnico a pedir tiempo (3-8, minuto 17).
Lejos de mejorar, la situación fue empeorando para los buenenses (8-16), que llegaron al descanso con un 10-17 adverso.
En la reanudación los de O Morrazo adelantaron su defensa y arriesgaron (13-17, minuto 33) pero luego carecieron de fortuna y acierto para poder enderezar el rumbo y acabaron cediendo.
FICHA TÉCNICA:
25-30
Bueu Atlético - Teucro
BUEU ATLÉTICO: Julio y Hugo; Gándara (3), Lluque, Roque (2), Oterino (1), Diego (4), Brais, Pedro (1), José (4), Camiña, Cadilla, Rubén (2), Seijas (2), Adri (4) y Asier (1).
LIRÓN TEUCRO: Pablo González y Pello; Iago Rivas (3), Andrés (3), Miguel (4), Vidal (1), Martín, Caue (3), Ricardo (1), Blond (2), Rhuan (3), Franco (2), Areias (4), Pintus (4) y Sergio.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-3; 3-5; 4-8; 8-10; 7-13; 10-17 (descanso); 13-18; 13-21; 14-22; 17-24, 20-27; y 25-30.
