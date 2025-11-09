El Bueu Atlético sucumbe ante el físico del Teucro

El Bueu Atlético se estrelló ante la defensa y la actuación de Pablo González para caer derrotado ante el Lirón Teucro (25-30) en un encuentro que quedó sentenciado en el primer periodo. El cuadro de Luis Montes sufrió ante el físico de su rival en el arranque, obligando al técnico a pedir tiempo (3-8, minuto 17).

Lejos de mejorar, la situación fue empeorando para los buenenses (8-16), que llegaron al descanso con un 10-17 adverso.

En la reanudación los de O Morrazo adelantaron su defensa y arriesgaron (13-17, minuto 33) pero luego carecieron de fortuna y acierto para poder enderezar el rumbo y acabaron cediendo.

FICHA TÉCNICA: