El Beluso quiere enganchar ante el Porriño un nuevo triunfo

Encadenar el que sería su segundo triunfo consecutivo tras la goleada del pasado fin de semana al Choco es el objetivo que persigue hoy la Cultural Deportiva Beluso en el encuentro que la enfrenta al Porriño Industrial (16.45 horas, O Lourambal 1). La escuadra que dirige Juan Carlos Amoedo quiere aprobar la asignatura pendiente que tiene en los duelos fuera de casa, en los que no ha sido capaz de sumar un solo punto,

El técnico ha convocado a los metas Antón e Íker; los defensas Vivi, Freire, Ivi, Lope, Ortube, Parada y Álex Fernández; los medios Bruno, Xoel, Jardí, Barre y Pasto; y los delanteros Raúl, Abraham, Arroyo y Millán. Se quedan fuera Moledo, Christian, Pedro y Santi.