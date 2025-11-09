El Automanía Luceros quiere romper su racha ante el Xiria

El Automanía Luceros recibe este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los gallegos Díaz García y Barreiro Suárez) al Calvo Xiria con la intención de levantar el vuelo después de haber encajado tres derrotas consecutivas frente a Gáldar, Novás y Culleredo.

Adrián Méndez ha convocado a los metas Mateo, Javi y Antón, y a los jugadores de campo Martín, Juan, Iago, Moro, Mendu, Xandre, William, Eloy, Rahim, Josemi, Giráldez y Salva. Son baja los lesionados Denís y Magdaleno, y los juveniles Dimitri, Uxío, Xurxo y Cristian.