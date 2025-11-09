El Alondras, a reaccionar ante el Boiro

El Alondras recibe esta tarde (16.30 horas, campo de O Morrazo) al Boiro en busca de una victoria que le permita romper la mala racha de resultados en la que se halla inmerso y que le ha llevado a encadenar seis jornadas sin ganar, sumando únicamente dos puntos de 18 posibles. El conjunto que dirige Rafa Villaverde confía en poder confirmar la mejoría en cuanto a sensaciones expuesta en su último partido ante el Barco, empañada tan solo por ese gol en el descuento que supuso la igualada definitiva.

«El equipo ha entrenado bien toda la semana e intentaremos conseguir los tres puntos», señala el técnico rojiblanco, que tendrá numerosas e importantes bajas este fin de semana. Adri Cruz y Lucas son baja por sanción, mientras que Yelco y Guille arrastran sendas lesiones musculares. También se cae Diego, cuya dolencia es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Tiene un desgarro en el psoas y ahora habrá que valorar si debe pasar por el quirófano o no. En todo caso, se estima un periodo de inactividad de aproximadamente cuatro meses.

Kopa entra en la convocatoria y se probará hoy

Kopa sí ha entrado en la convocatoria después de haber realizado un único entrenamiento esta semana debido a un golpe en las costillas. Hoy se evaluará su estado para saber si puede jugar o no. En previsión de ello, Villaverde ha llamado al juvenil Breixo, que se une a una lista en la que también están los porteros Brais y Pedro; los defensas Abel, Kopa, Víctor, Aitor y Guime; los centrocampistas Ube, Adri Hernández, Rocha, Javi Pereira e Íker; y los delanteros Martín Rafael, Manufre y Luismi.

Enfrente estará un Boiro al que el técnico moañés ve como un conjunto «con una plantilla para estar ahí arriba, aunque le esté costando. Cuentan con un buen equipo, con dos buenos extremos como Facu Moreyra y Mario Prol. Serán peligrosos». La idea en la que ha insistido el preparador del Alondras es en la de volver a ser un equipo serio, que no concede ocasiones de gol a su rival y, sobre todo, que no regala nada. A partir de ahí tocará crecer y mostrar acierto en las áreas.