El Frigoríficos dimite en Alicante

El Frigoríficos del Morrazo dimitió después de 10 minutos relativamente esperanzadores en el pabellón Pitiu Rochel y cayó de forma contundente (34-24) ante el EON Horneo Alicante en un lamentable encuentro de los de Quique Domínguez, superados por completo por su rival tanto en ataque como en defensa. Por segunda vez esta temporada –la primera fue con el Guadalajara– el enfrentamiento con el colista acabó en tragedia para los de O Morrazo, que vuelven a perder los puntos y el golaverage en caso de empate futuro. Y encima le dan vida a un equipo que venía en depresión y que había destituido a Fernando Latorre por el vigués Roi Sánchez, que se estrenaba en el banquillo del conjunto local. Un pleno en lo negativo.

Poco se puede rescatar en un Cangas desdibujado, que a sus lagunas en ataque en momentos puntuales de los partidos –ayer las lagunas fueron océanos– se unió una preocupante pasividad defensiva, permitiendo lanzamientos muy fáciles de una escuadra alicantina que, también es cierto, cuenta con elementos de notable calidad a pesar de su clasificación como el central Torrico, el pivote Montoya o el joven zurdo Aarón Gutiérrez.

Buen arranque en ataque

El arranque de los visitantes había sido bueno, especialmente en ataque, con un Valderhaug cogiendo galones y desatado en el lanzamiento, mientras atrás era Panjan el que reclamaba los focos con tres notables intervenciones que tapaban la falta de intensidad y profundidad de la defensa. El 3-5 animaba a un Cangas que no supo ajustarse en retaguardia, muy pendiente del pivote y descuidando los tiros desde la primera línea alicantina. Dos tantos más del noruego y de Ludman ponían el 6-7 en el marcador en la que fue la última ventaja de los de Quique Domínguez antes del caos.

A partir de ahí el Frigoríficos se diluyó como un azucarillo. A la flojedad defensiva se le sumó una acusada falta de ideas en ataque y el EON Alicante, mucho más activo atrás –y apoyado en una cierta permisividad arbitral– se anotó un parcial de 4-0 sin que los gallegos fuesen capaz siquiera de lanzar a puerta en ese tiempo. Domínguez pedía tiempo (10-7, minuto 17) pero su equipo ya había entrado en barrena (12-7). El pontevedrés dio entrada a Pérez y los cangueses dieron un estirón (13-10) antes de volver a encadenar errores a un lado y al otro de la cancha. Domínguez volvía a parar el choque (15-10, minuto 26) y el duelo se iba al descanso con 16-11.

Las esperanzas del Cangas se esfumaron muy pronto en la reanudación. Arnau recortó (16-12) y los visitantes parecieron mejorar ligeramente en defensa, aunque les costaba un mundo encontrar continuidad y buenas situaciones en ataque (18-14). Domínguez no utilizó un solo minuto al que había sido su mejor jugador ofensivo en el primero tiempo, Valderhaug, y perdió también a Rivero por unos problemas en su brazo izquierdo. El EON Alicante rompió el partido y Domínguez agotó sus tiempos (24-16, minuto 44).

El equipo cangués pasó a 5.1 con Arnau como avanzado, pero sin ninguna fe (26-16, minuto 47). Solo los arranques de orgullo de Santi López, que anotó cuatro dianas de forma consecutiva, despertaron un poco a los suyos del letargo en el que se encontraban (27-19) pero sin poder meterse de nuevo en el partido en ningún momento. Una noche para olvidar.

