Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético mide su recuperación ante el Teucro
Los de Luis Montes reciben a uno de los favoritos después de encadenar triunfos ante Xiria y Porriño
REDACCIÓN
El Bueu Atlético examina su recuperación en el partido que esta tarde (19.30 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Díaz García y Barreiro Suárez) afronta ante el Lirón Teucro, y que podría permitirle alcanzar la zona templada de la Primera Nacional después de un inicio de temporada un tanto complicado en cuanto a resultados y a calendario.
La escuadra que dirige Luis Montes viene de encadenar dos victorias de forma consecutiva ante Calvo Xiria y Porriño, sumando ya siete puntos en la décima posición de la tabla. Las dudas han quedado atrás y ahora es momento de dar un paso al frente ante un Teucro sólido en casa pero que ha cedido tres derrotas a domicilio, cierto es que dos de ellas frente a Novás y Lanzarote.
Montes repetirá convocatoria con los porteros Hugo y Julio; los extremos Diego, José López, Adri y Pedro; los pivotes Rubén y Oterino; y los primeras líneas Seijas, Brais, Gándara, Lluque, Roque, Camiña, Asier y Cadilla.
