El Bueu Atlético mide su recuperación ante el Teucro

El Bueu Atlético examina su recuperación en el partido que esta tarde (19.30 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Díaz García y Barreiro Suárez) afronta ante el Lirón Teucro, y que podría permitirle alcanzar la zona templada de la Primera Nacional después de un inicio de temporada un tanto complicado en cuanto a resultados y a calendario.

La escuadra que dirige Luis Montes viene de encadenar dos victorias de forma consecutiva ante Calvo Xiria y Porriño, sumando ya siete puntos en la décima posición de la tabla. Las dudas han quedado atrás y ahora es momento de dar un paso al frente ante un Teucro sólido en casa pero que ha cedido tres derrotas a domicilio, cierto es que dos de ellas frente a Novás y Lanzarote.

Montes repetirá convocatoria con los porteros Hugo y Julio; los extremos Diego, José López, Adri y Pedro; los pivotes Rubén y Oterino; y los primeras líneas Seijas, Brais, Gándara, Lluque, Roque, Camiña, Asier y Cadilla.