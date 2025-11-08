Fútbol sala | 3ª Div.
El ADFS Bueu, a reaccionar ante el Outeiro de Rei
REDACCIÓN
Bueu
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu Grupo Roslev recibe esta tarde (16.45 horas, pabellón Pablo Herbello) al Outeiro de Rei en un encuentro en el que buscará frenar su mala racha de resultados, que lo ha llevado a encadenar cinco jornadas sin conocer la victoria, en las que ha sumado únicamente un punto. Los buenenses son decimoterceros con 7 puntos.
