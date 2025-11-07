El Frigoríficos visita al colista, que estrena entrenador y fichajes

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro abre hoy la octava jornada de la Liga Nexus Asobal en un partido contra el EON Horneo Alicante. Un encuentro que se disputará en la pista alicantina a partir de las 20.30 horas y en el que el equipo local llega como colista, pero con importantes novedades. En los últimos días el conjunto valenciano anunció la destitución de Fernando Latorre como entrenador y la llegada del vigués Roi Sánchez como sustituto. Además, incorporó a su plantilla al lateral derecho Javier Borragán, uno de los jugadores clave en la permanencia del Bada Huesca la temporada pasada.

Los cangueses llevan toda la semana en Alicante porque el martes jugaron la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Fundación Agustinos de esta misma ciudad, un partido en el que el Frigoríficos tuvo que emplearse a fondo para vencer 33-35 a un equipo que lidera la División de Honor Plata. Ahora le toca medirse al EON Horneo, que esta temporada se estrena en la máxima competición del balonmano español. Un estreno que se le está haciendo difícil y que se acaba de llevar por delante al técnico con el que lograron el ascenso, Fernando Latorre. En las siete jornadas disputadas los alicantinos solo suman un triunfo (en la segunda jornada en su visita al Guadalajara, 29-35) y acumulan cinco derrotas consecutivas.

Unos datos que sirven de poco de cara al partido de hoy, tal como reconoce el entrenador del Cangas, Quique Domínguez. «Es un encuentro con muchas incertidumbres porque hay un cambio de entrenador y se anuncia la llegada de fichajes. Eso provoca que existan varias incógnitas a la hora de preparar el encuentro: qué va a respetar de lo que se hacía hasta ahora y qué sello va a imponer», explica Domínguez. Y a ello hay que añadirle que los cambios en los banquillos suelen buscar un factor revulsivo y motivación extra.

El entrenador vigués Roi Sánchez durante su etapa en el San Pablo Burgos y que hoy debuta al frente del EON Horneo Alicante, que se mide al Frigoríficos del Morrazo. / Marta G.Brea

El Frigoríficos del Morrazo intentará prolongar esa mala racha del EON Horneo Alicante y sumar la que sería su segunda victoria consecutiva fuera de casa tras ganar en Torrelavega. La eliminatoria de Copa del Rey dejó menos días para esa preparación, que además se ha visto condicionada por aspectos físicos. «Hay que recuperar al equipo después de jugar en una pista de superficie dura, con jugadores que acabaron con sobrecargas y molestias», reconoce Quique Domínguez. Uno de los que estará presente en el encuentro de hoy será el central Manu Pérez, que acaba de ser elegido como MVP del Cangas en el mes de octubre. Una mención a la que también optaban D’Antino y Ángel Rivero.

El de esta tarde será el primer duelo entre Frigoríficos del Morrazo y EON Horneo Alicante en Asobal, pero ya se han visto las caras antes. Fue en una durísima eliminatoria de Copa del Rey de la temporada 2023/24, que acabó con un resultado de 29-29 al final de los 60 minutos y de 32-32 tras una prórroga. El Cangas logró su pase en una tanda de lanzamientos desde el punto de siete metros.

Tampoco será la primera vez que el nuevo entrenador de los alicantinos se vea las caras con el Cangas. En esa misma campaña era entrenador del UBU San Pablo Burgos, con el que se enfrentó al Frigoríficos en el «play down» de ascenso/descenso de Asobal. Una eliminatoria que también cayó del lado del Cangas.

El vigués fue técnico del F.C.Barcelona B y del TVB Stuttgart de la Bundesliga, además de ser entrenador asistente y de porteros del primer equipo del F.C.Barcelona. En las dos últimas campañas dirigió al UBU San Pablo Burgos, en las que se quedó a las puertas del ascenso: primero contra el Frigoríficos del Morrazo y el año pasado curiosamente contra el que ahora es su nuevo equipo, el EON Horneo Alicante.