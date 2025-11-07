Defensores entrega al Seis do Nadal el premio Copa San Martiño 2025

Con motivo de la festividad de San Martiño en Moaña, una de las fiestas más concurridas de todo O Morrazo, el Club Baloncesto Defensores Morrazo va a distinguir al Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia con el premio «Copa San Martiño 2025» el próximo domingo 9 de noviembre. El premio será a las 17.00 horas en el pabellón de Domaio.

El acto de homenaje será previo al encuentro por la jornada de la Liga Infantil Femenina de Primera División Autonómica que disputarán los equipos Defensoras 2012 y Ángel Leirós Yamaha Seis do Nadal.

El coordinador deportivo de Defensores do Morrazo, el principal club de baloncesto de la comarca, explica que la jornada del domingo será una fecha «importante de significado simbólico» para la promoción del baloncesto femenino entre dos clubes de ambas orillas de la ría de Vigo.

Esperan, desde el Defensores, que el «espíritu lúdico, amigable y familiar que acompaña la festividad de San Martiño en Moaña, que es además referencia en toda la comarca de O Morrazo, llegue a las gradas y a la pista, en un ambiente de sana competencia y diversión».

Será uno de los eventos más que engalanan Moaña desde esta semana con motivo de las Festas de San Martiño. Ayer mismo, se disputó el XII Trofeo San Martiño de Fútbol en el campo de O Casal entre el CD Moaña y el Rápido de Bouzas. El saque de honor lo realizó el secretario de la comisión de fiestas, Rafael Budiño.