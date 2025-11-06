Amoedo: «Ahora hemos de ganar fuera de casa»

«Fue la tormenta perfecta, un chute de adrenalina». Así define el entrenador de la Cultural Deportiva Beluso, Juan Carlos Amoedo, la abultada victoria lograda por los suyos ante el Choco, y que les ha servido para abandonar la posición de farolillo rojo de la Preferente Sur, pero también para cargar pilas en el apartado anímico. «Salió todo perfecto, pero también hicimos un 3-0 con el Celanova. Hemos disfrutado el lunes y el martes y ahora tenemos que pensar ya en el Porriño para lograr el primer triunfo a domicilio», subraya.

El entrenador de los de O Morrazo regala el protagonismo, no obstante, a su afición. «La gente de Beluso tuvo mucha importancia esta semana porque nos arropó desde el principio y si llegamos al descanso 3-0 fue gracias a ellos. Llevo 15 años en el fútbol y en mi vida vi algo así», señala, para concluir que «tienen más porcentaje en la victoria que nosotros». Pero no solo habla del domingo sino de lo que va de temporada, «porque esto fue ganando, pero también nos pasó perdiendo 3-0 con el Antela, que vinieron animándonos en el autobús». La conclusión es que «es imposible que haya algún jugador que no rinda así».

El triunfo y la forma en que se logró refuerzan a los buenenses tras un mal inicio de temporada, con nombres propios como los del portero Antón, debutante este año, o los de los cinco goleadores, con Abraham y Álex Fernández viendo puerta por vez primera. Pero Amoedo tampoco quiere que se pierda el foco. En este sentido, señala que la reválida que deben pasar los celestes ahora es la de los encuentros fuera de casa, «donde nuestro rendimiento ha sido desastroso hasta ahora». Cuatro salidas y otras tantas derrotas en el debe de un Beluso que tiene una buena oportunidad ante el Porriño para romper esta dinámica.

Para este choque, el preparador de los de O Morrazo recupera a Íker tras haber cumplido su sanción, además de a David Parada. En cambio, Cristian será baja al quedarle todavía un encuentro más de castigo.