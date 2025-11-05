Balonmano | Liga Nexus Asobal
Revolución en el EON, con Roi Sánchez al banquillo y el fichaje de Borragán
El técnico gallego sustituye a Fernando Latorre en el próximo rival del Cangas, que es colista de la Liga
El parón por los compromisos de las selecciones nacionales ha sido aprovechado por el EON Alicante, próximo rival del Frigoríficos del Morrazo, para dar una sorprendente vuelta de timón en su rumbo. La entidad levantina ha cesado al entrenador que lo llevó al ascenso a la Liga Nexus Asobal, Fernando Latorre, para reemplazarlo por el gallego Roi Sánchez, ex de Stuttgart y Burgos, entre otros. Para completar la jugada, ayer mismo el club confirmó el fichaje del lateral derecho Javier Borragán, que militó la pasada temporada en el Bada Huesca.
El mal inicio de campeonato en cuanto a resultados –los alicantinos son colistas con solo dos puntos, los que logró con su victoria a domicilio en Guadalajara– ha llevado a esta decisión en un equipo que apostó por una renovación casi por completo para su estreno en la máxima categoría. Hasta 13 jugadores se incorporaron a unas filas levantinas en las que, aparte de su entrenador, solamente se mantuvieron el especialista defensivo Urruzola, el extremo Barreto, el lateral Parker y su máximo realizador, Ander Torrico.
De entre los nuevos hay que destacar a nombres de la relevancia del pivote Montoya o del central vigués Borja Méndez, más allá de apuestas de futuro como el jovencísimo extremo canario Yanis Ramírez. Todo en una plantilla que suma ahora defensa y lanzamiento exterior con la incorporación de Borragán, que tendrá unos días para adaptarse a los sistemas de Roi Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses