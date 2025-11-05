Revolución en el EON, con Roi Sánchez al banquillo y el fichaje de Borragán

El parón por los compromisos de las selecciones nacionales ha sido aprovechado por el EON Alicante, próximo rival del Frigoríficos del Morrazo, para dar una sorprendente vuelta de timón en su rumbo. La entidad levantina ha cesado al entrenador que lo llevó al ascenso a la Liga Nexus Asobal, Fernando Latorre, para reemplazarlo por el gallego Roi Sánchez, ex de Stuttgart y Burgos, entre otros. Para completar la jugada, ayer mismo el club confirmó el fichaje del lateral derecho Javier Borragán, que militó la pasada temporada en el Bada Huesca.

El mal inicio de campeonato en cuanto a resultados –los alicantinos son colistas con solo dos puntos, los que logró con su victoria a domicilio en Guadalajara– ha llevado a esta decisión en un equipo que apostó por una renovación casi por completo para su estreno en la máxima categoría. Hasta 13 jugadores se incorporaron a unas filas levantinas en las que, aparte de su entrenador, solamente se mantuvieron el especialista defensivo Urruzola, el extremo Barreto, el lateral Parker y su máximo realizador, Ander Torrico.

De entre los nuevos hay que destacar a nombres de la relevancia del pivote Montoya o del central vigués Borja Méndez, más allá de apuestas de futuro como el jovencísimo extremo canario Yanis Ramírez. Todo en una plantilla que suma ahora defensa y lanzamiento exterior con la incorporación de Borragán, que tendrá unos días para adaptarse a los sistemas de Roi Sánchez.