El Frigoríficos no falla y pasa ronda frente al Agustinos

El Frigoríficos del Morrazo no falla en su competición fetiche de los últimos años. El conjunto cangués se impuso ayer por 33-35 al Fundación Agustinos en la primera ronda de la Copa del Rey, cumpliendo con el trámite previo al duelo liguero de este viernes ante el EON Horneo, también en Alicante. Lo hizo sin excesivo brillo en uno de esos enfrentamientos que sirven para bajar a la tierra a los equipos de Asobal y para poner a prueba su capacidad de sufrimiento. El Cangas supo aclimatarse a estas condiciones y evitó incluso sobresaltos finales al llegar a la recta decisiva del encuentro con el partido relativamente controlado y la eliminatoria encarrilada. A nadie importará mañana si el juego fue más o menos lucido o si el equipo estuvo cómodo. Lo único importante era lograr el pasaporte para la siguiente ronda.

Y es que a los focos de la fase final de la Copa del Rey –disfrutados en tres ocasiones en los últimos cuatro años por el Cangas– no se llega en carruaje, sino atravesando el barro. Que se lo digan ayer al Cangas, que se encontró con un partido con todos los ingredientes para ser una trampa, en un pabellón de otra época, contra una escuadra que lidera la división de plata y con un arbitraje atípico.

Primeras pérdidas

Poco importó que el Agustinos decidiese no quemar las naves y prescindiese de su mejor hombre, Quiles, e incluyese en la lista a tres jóvenes de 17 años. Bodí marcó el camino con el 1-0 en una acción que se acompañó con la exclusión de Quintas en el primer minuto de juego. El Frigoríficos comenzó dubitativo y poco vertical en ataque y lo pagó con un par de pérdidas que dieron a los locales su primera ventaja (4-2, minuto 7).

D'Antino en una acción del partido de ayer en Alicante. / FDV

Valderhaug, a quien Domínguez dio muchos minutos para recuperarlo para la causa, mantenía a los suyos, que ofensivamente habían mejorado, pero que tenían su talón de aquiles en una defensa de mantequilla y una portería que no aportaba. Ni siquiera el cambio de Mateo por Panjan dio algo de vida a los cangueses, que sufrían los lanzamientos exteriores de David Jiménez –ayer se puso las botas con diez goles, si bien erró en los momentos decisivos– y las acciones de uno contra uno.

En el otro lado de la cancha el Cangas explotaba los ataques rápidos, en los primeros 20 segundos de la posesión, para equilibrar los golpes del rival y evitar que se fuera en el marcador. Haciendo la goma el Frigoríficos igualó (14-14, minuto 22), perdió rueda (19-17) y arregló el primer tiempo en su parte final, con dos paradas de Mateo y un 0-3 de parcial que le dieron su primera ventaja en el electrónico en todo el partido al paso por vestuarios (19-20).

Los locales haciendo la goma

Arón puso el 19-21 en el arranque del segundo tiempo y la dinámica cambió, con el Frigoríficos intentado escaparse y su rival haciendo la goma para no desengancharse (24-24, minuto 43, con tiempo muerto de Domínguez). Con Pérez a los mandos y con Gayo completando un notable choque –otro de los recuperados para la causa tras varias semanas con problemas físicos– los visitantes ya no se salieron del guion. Cada igualada del Agustinos era respondida con gol en el siguiente ataque, a la espera de conocer el primero en errar. Y ese dudoso privilegio le correspondió a los levantinos, que se vieron dos tantos abajo (30-32, minuto 53), y que ya no encontraron el camino.

Panjan aportaba tres paradas en este tramo y el Cangas sentenciaba (32-35, minuto 57). Con el siete contra seis y la presión defensiva el Agustinos solo pudo recortar mínimamente y la victoria se fue para O Morrazo.

FICHA TÉCNICA: