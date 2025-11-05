Fútbol | Primera Gallega
El Domaio crece en los duelos a domicilio
El conjunto de Miguel del Ojo suma 7 de sus 8 puntos y 13 de sus 17 goles lejos de A Granxa
REDACCIÓN
Moaña
La goleada ante el Ribeira ha confirmado en este arranque de competición a un Domaio que se siente mucho más cómodo fuera de casa que cuando disputa sus partidos en A Granxa. La escuadra que dirige Miguel del Ojo ha sumado siete de sus ocho puntos en sus desplazamientos, en los que ha derrotado a Ribera (1-5) y Candeán (1-2) y empatado ante el Caselas (2.2) para caer frente a Guardés (3-2) y Gondomar (5-2).
En su feudo, en cambio, solo ha logrado sumar un punto en cuatro partidos, el del empate ante el Mos (1-1). En el resto de enfrentamientos ha perdido con Juvenil (1-2), Tomiño (0-2) y Castrelos (2-3). Además, en casa ha marcado cuatro goles por los 13 a domicilio.
