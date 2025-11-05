El Alondras, en cuadro ante el Boiro

Con apenas 15 futbolistas disponibles de la primera plantilla y con la defensa en cuadro. Así afrontará el Alondras el encuentro del próximo fin de semana en el campo de O Morrazo ante el Boiro después de que a los problemas físicos que afectaron a varios jugadores en los últimos días se hayan unido las consecuencias del empate del domingo frente al Barco, tanto a nivel de lesiones como en el ámbito disciplinario.

En este último Rafa Villaverde ya sabe que no podrá disponer de Adrián Cruz –expulsado en el minuto 69 del duelo en Valdeorras– ni de Lucas Camba, que vio su quinta cartulina amarilla y debe cumplir ciclo. El técnico moañés tampoco recuperará a los lesionados Yelco Alfaya y Guille. El primero de ellos se resintió de su lesión en los adductores y pasaba pruebas ayer para conocer el alcance exacto de su dolencia. El segundo, por su parte, se lastimó en el partido ante el Estradense y aún tiene por delante un par de semanas más de recuperación.

Por si fuera poco, en el choque ante el Barco cayó Diego. El lateral/central cangués había arrastrado problemas en el psoas a lo largo de la semana pasada, que se le reprodujeron en los primeros minutos del partido, obligando a su prematura sustitución. Su presencia este domingo es más que dudosa. La otra dura que tiene Villaverde es la de Kopa, que ante el Compostela había sufrido un fuerte golpe en las costillas que le había impedido entrenarse con normalidad. Forzó para jugar en O Barco, pero ayer ya no fue capaz de entrenar por el dolor. Así que todo dependerá de su evolución en los próximos días.

Regreso de Abel a la convocatoria

La única buena noticia para el preparador alondrista es el regreso de Abel a la lista tras haber estado ausente la semana pasada por motivos personales. Será uno de los escasos jugadores sanos en su nómina, junto a los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Aitor Aspas y Guime; los centrocampistas Ube, Rocha, Adri Hernández y Javi Pereira; y los atacantes Manufre, Luismi, Martín Rafael e Íker.

Por lo demás, el Alondras aún asimila el varapalo sufrido ante el Barco, cuando la victoria se le escapó en la última acción del partido, en un saque de esquina en el minuto 97 de partido. Eso a pesar de que el rendimiento de los cangueses en el encuentro fue, en palabras de su entrenador, «bastante bueno. Empezamos bien y es cierto que después del 0-1 nos costó algo más, porque inconscientemente te echas atrás para no perder tu ventaja», reconoce, antes de añadir que «la segunda parte ya fue muy buena. Tuvimos el dominio y las mejores ocasiones fueron nuestras, con Kopa y Luismi pudiendo anotar el segundo. Volvimos a encontrarnos cómodos con el balón». La tarjeta roja sacada a Adrián Cruz, que Villaverde reconoce como «justa», varió el choque. «Condicionó el resto del partido y luego nos tocó sufrir, porque sabíamos que su fuerte estaba en las acciones a balón parado, con las que habían marcado tres de sus cinco goles. Y llegó esa acción, con todos ellos en el área, con uno más... Son cosas que pasan», manifiesta.

«Un desenlace cruel»

Villaverde explica que «sabíamos que ese campo nos beneficiaba, por ser grande, de hierba natural... Estuvimos bastante bien y fuimos a disfrutar y a por los tres puntos, y viendo cómo fue, y que ellos no nos generaron apenas peligro, el desenlace fue muy cruel». Más aún habida cuenta del esfuerzo realizado por el equipo a pesar de las bajas. Con solo Kopa como central, Diego partió de inicio acompañándolo, una idea que duró solamente cuatro minutos. Luego hubo que improvisar con Guime, que cumplió con creces en su nueva posición. «Kopa y Diego no estaban al cien por cien y decidimos que era mejor sacarlos de inicio y guardar en el banquillo a gente sana, para no gastar dos cambios en caso de que entrasen como suplentes y no aguantasen», explica el preparador rojiblanco.