Atletismo | Cto. de Europa Máster
Pablo Fervenza se cuelga cinco medallas europeas a los 73 años
El atleta moañés participó en seis pruebas en el torneo disputado en Madeira | Logró dos preseas de plata, tres de bronce y un cuarto puesto
F.G.S.
El atleta moañés Pablo Fervenza Entenza, del Club Atletismo Samertolaméu, completó a sus 73 años una participación histórica en el Campeonato de Europa Máster celebrado en la isla portuguesa de Madeira. No en vano, fue capaz de disputar seis pruebas diferentes y consiguió subirse al podio en cinco de ellas.
Sus mejores resultados fueron dos medallas de plata. Una de ellas en la distancia de 2.000 metros obstáculos. Logró el subcampeonato europeo en una prueba a la que se presentaba por primera vez.
La otra plata la logró en el cross 6.000 metros por equipos.
Además, en Madeira Pablo Fervenza se colgó tres medallas de bronce. Una en el individual del cross 6.000 metros, otra en 10 kilómetros ruta por equipo —logrando el octavo puesto individual— y la quinta presea fue el bronce en la media maratón por equipos, consiguiendo un meritorio quinto puesto en la clasificación individual.
El veterano atleta moañés incluso se quedó a las puertas de un sexto metal, pues logró un cuarto puesto en la prueba de 10.000 metros en pista demostrando su gran capacidad en las carreras de fondo.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido