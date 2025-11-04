Pablo Fervenza se cuelga cinco medallas europeas a los 73 años

El atleta moañés Pablo Fervenza Entenza, del Club Atletismo Samertolaméu, completó a sus 73 años una participación histórica en el Campeonato de Europa Máster celebrado en la isla portuguesa de Madeira. No en vano, fue capaz de disputar seis pruebas diferentes y consiguió subirse al podio en cinco de ellas.

El moañés, en la prueba de cross. | Atl. Samertolaméu

Sus mejores resultados fueron dos medallas de plata. Una de ellas en la distancia de 2.000 metros obstáculos. Logró el subcampeonato europeo en una prueba a la que se presentaba por primera vez.

La otra plata la logró en el cross 6.000 metros por equipos.

Además, en Madeira Pablo Fervenza se colgó tres medallas de bronce. Una en el individual del cross 6.000 metros, otra en 10 kilómetros ruta por equipo —logrando el octavo puesto individual— y la quinta presea fue el bronce en la media maratón por equipos, consiguiendo un meritorio quinto puesto en la clasificación individual.

El veterano atleta moañés incluso se quedó a las puertas de un sexto metal, pues logró un cuarto puesto en la prueba de 10.000 metros en pista demostrando su gran capacidad en las carreras de fondo.