El Frigoríficos activa el modo Copa

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ya está en modo Copa del Rey. El conjunto cangués se encuentra desde ayer en Alicante, donde estará prácticamente toda la semana: hoy se medirá al Fundación Agustinos Alicante a partir de las 17.00 horas en la primera eliminatoria de Copa del Rey. El conjunto entrenado por Quique Domínguez no viajará de vuelta a Galicia al finalizar el encuentro, sino que permanecerá en la localidad valenciana hasta el viernes, cuando se enfrentará al Eon Horneo Alicante en la jornada octava de la Liga Asobal.

Los cangueses salieron en autobús el domingo por la noche y Domínguez se llevó a todos los jugadores disponibles, a excepción del lesionado pivote Javi García y su lugar lo volverá a ocupar el canterano Juan Rodríguez. El único cambio con respecto a convocatorias anteriores es que Mateo Pallas sustituye a Javi Fernández para acompañar al croata Panjan en la portería. El equipo realizó ayer a las 15.30 horas un último entrenamiento antes de jugar hoy contra el Fundación Agustinos, un encuentro fijado para las 17.00 horas. «Esta semana previa de parón nos ha servido para dosificar a jugadores que necesitaban entrenar de una manera más controlada y hemos podido recuperar completamente a D’Antino», explica el técnico del Frigoríficos.

Los alicantinos son los líderes de la División de Honor Plata pese a que cuentan con un partido menos que el resto de sus rivales [este fin de semana no jugaron ante el Benidorm]. En los siete partidos disputados hasta la fecha solo encajó una derrota [ante un Blendio Sinfín que está en puestos de descenso] y su última victoria fue ante el Cisne Pontevedra (34-33) que entrena el cangués Marcos Otero «Quiños».

«El Agustinos juega francamente bien, tiene jugadores en un gran estado de forma. Esta eliminatoria va a ser en su casa y contra un un conjunto de superior categoría, lo que seguro que también les da un plus de motivación», advierte Quique Domínguez. Una ilusión que el Frigoríficos también comparte y aspira a llegar lejos en una competición en la que los últimos años se le ha dado bien. Consiguió clasificarse tres veces consecutivas para la Final a 8 y la temporada pasada el Ademar León rompió ese idilio en una ajustada eliminatoria en O Gatañal (30-33). «Tenemos que usar bien nuestras armas y reducir tanto errores como pérdidas de balón con respecto a otros partidos porque con la velocidad que ellos le imprimen al juego y con ese plus de motivación que tienen por jugar en su casa pueden ser muy peligrosos», insiste el técnico.

Domínguez también apunta a otro factor: la importancia de ir encuentro a encuentro, sin adelantarse al siguiente. «Tenemos que ir por orden, que nuestra cabeza y nuestros esfuerzos se centren primero en la eliminatoria contra el Fundación Agustinos», advierte en alusión a que el viernes el Frigoríficos se medirá al Eon Horneo Alicante, uno de sus rivales en la pelea por la permanencia. «No debemos alterar el orden de estos partidos ni en nuestra cabeza ni en la preparación», zanja el entrenador.