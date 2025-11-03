fútbol | Primera Futgal
El Domaio exhibe su mejor pegada a domicilio
Al descanso los moañeses ya ganaban 0-3 | Con la victoria salen de puestos de descenso
REDACCIÓN
Moaña
Victoria balsámica la que firmó ayer el Domaio FC a domicilio. Los moañeses endosaron un 1-5 al UD Ribera de O Rosal demostrando que tienen pegada suficiente como para escalar posiciones en la clasificación.
Francisco anotó dos goles, el primero al poco de arrancar el encuentro y el segundo, psicológico, al borde del descanso. Hamza también anotó en una primera mitad que finalizó con 0-3.
En la segunda mitad el Domaio salió fuerte y Diego puso el cuarto. Raúl acortaría distancias pero en el tramo final Ángel redondearía la goleada. Con esta victoria el Domaio logra salir de los puestos de descenso directo de categoría.
