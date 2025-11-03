El Bahía cae de la forma más cruel

Cruel derrota la sufrida ayer por el Rápido Bahía en su feudo. Los de Aldán cayeron con un gol en propia puerta de Leites y se dejaron el liderato, que se lo robó precisamente el Cesantes.

Los de Aldán llegaron al descanso ganando tras el gol de Brais en el minuto 22 de juego. Tras la reanudación poco tardó Roi en igualar la contienda. En tres minutos locos David dio la vuelta el marcador y adelantaba al Cesantes.

Brais apareció de nuevo y a falta de 20 minutos para el final restablecía la igualada en el marcador. Eso sí, solo cinco minutos después llegaría el tanto en propia puerta que a la postre ya no se movería.

La ficha del partido. / FdV

La próxima semana el Bahía tiene el derbi cangués contra el Cruceiro.