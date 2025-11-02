balonmano | Primera Nacional
Una mala segunda parte condena al Luceros en Culleredo
Encadena tres derrotas consecutivas
REDACCIÓN
El Automanía Luceros encajó ayer su tercera derrota consecutiva al perder 33-29 contra el Culleredo.
La primera parte fue muy igualada, con los locales casi siempre por delante. La única ventaja canguesa fue un marcador de 8-10 en el minuto 15 después de un parcial de 0-4 con goles de Doder, Fuentes y dos seguidos de Iago Iglesias. El Culleredo reaccionó enseguida y se fue al descanso con una ventaja mínima 16-15.
El Culleredo consiguió abrir hueco en el arranque del segundo tiempo (22-17, min.38), mientras que al Luceros le pesaban los fallos en ataque y las pérdidas. Los cangueses dispusieron de ocasiones para acercarse a dos goles, pero las desaprovecharon y al final el Culleredo se llevó un cómodo triunfo.
