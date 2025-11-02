Fútbol | 1ª y 3ª Futgal
El Domaio busca ante el Ribera su segunda victoria de la temporada
En Tercera Futgal, el Bahía, que es líder, recibe al segundo
REDACCIÓN
La Primera Futgal llega hoy a su novena jornada con el Domaio FC en urgencias y con la necesidad de conseguir de una vez su segunda victoria de la temporada para salir de los puestos de descenso directo. Los moañeses visitan esta tarde O Rosal para medirse al UD Ribera (16.30 horas).
El Domaio llega a la cita de hoy en el puesto 16º con cinco puntos en su casillero y tras perder por 5-2 en Gondomar el pasado fin de semana. El UD Ribera, por su parte, también llega en mal momento pues perdió por 4-0 en Salvaterra en casa del Progresista. Los locales tienen cuatro puntos más que el Domaio.
En cuanto a la Tercera Futgal hoy solo juega el Rápido Bahía. Los de Aldán, que son líderes, reciben al Cesantes, que es segundo clasificado. El encuentro es a las 16.30 horas en el campo de San Amaro y el que gane dará un golpe en la mesa.
